Cavallo critica el modelo económico de Milei y teoriza sobre un regreso del peronismo

Domingo Cavallo, ex ministro de Hacienda de Argentina, ha expresado su opinión sobre el modelo económico del candidato presidencial Javier Milei. Cavallo considera que el modelo debería ser más entendible y que no encuentra razonabilidad en él.

Domingo Cavallo , ex ministro de Hacienda de Argentina, ha expresado su opinión sobre el modelo económico del candidato presidencial Javier Milei . Cavallo considera que el modelo debería ser más entendible y que no encuentra razonabilidad en él.

También se refirió a las posibilidades de una reelección libertaria y teorizó sobre un hipotético regreso del peronismo a la Casa Rosada. Según Cavallo, la principal causa de esta situación es la constante e innecesaria confrontación política que le quita dinamismo a la economía. En este contexto, se mencionan las retenciones agropecuarias como un ejemplo de esta confrontación.

Además, se hace referencia al programa del Gobierno para atraer capitales extranjeros creado por la Ley 27.742, conocido como Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Cavallo también se refirió a la cuestión fiscal y sugirió que el nivel del gasto público es lo primero que se debe analizar.

En cuanto a las posibilidades de La Libertad Avanza de retener la posesión del sillón de Rivadavia, Cavallo considera que si Milei avanza en las reformas, sus chances de ser reelegido en 2027 aumentan exponencialmente. Finalmente, se pidió a Cavallo una reflexión sobre el recorte en materia de inversiones por parte del Ejecutivo, a lo que respondió que es un alivio en los mercados





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