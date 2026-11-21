Autoridades confirman cuatro detenidos por facilitar la evasión del italiano Leonardo Bertulazzi. Detallan la operaciòn logistica y las pruebas clave que permitieron localizar a los colaboradores.

Las autoridades judiciales y policiales han confirmado la detención de cuatro personas imputadas por brindar apoyo logístico a la fuga del terrorista italiano Leonardo Bertulazzi. Este hallazgo representa un giro significativo en la investigación, ya que los cuatro individuos arrestados incluyen a tres extranjeros y un ciudadano argentino. Entre los detenidos se encuentra una pareja que ya había sido capturada previamente durante la semana pasada, pero que fue puesta en libertad poco después debido a la falta de pruebas contundentes en ese momento.

Mecanismo de la Fuga y Detalles Tácticos

La operación de escape de Leonardo Bertulazzi, que actualmente se encuentra en estado de clandestinidad, se ejecutó mediante una maniobra compleja y desesperada. Según los relatos obtenidos, el italiano cayó desde su balcón utilizando un arnés improvisado. Anteriormente a la huida, Bertulazzi había diseñado un dispositivo específico compuesto por un tubo de metal para facilitar su descenso. Tras tocar el suelo en un patio, el exterrorista escaló una escalera hasta alcanzar un techo, desde donde saltó hacia un terreno baldío adyacente.

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La última destreza física que empleó durante su escape fue trepar por encima de una verja o portón antes de desaparecer de la vista pública. Esta acción final resultó crucial para entender la logística del escape, ya que demostró la preparación previa y el conocimiento del entorno inmediato de la vivienda donde estaba recluido. La complejidad de la maniobra sugiere una planificación meticulosa, a pesar de la naturaleza desesperada del movimiento.

Posiciones de las Partes y Rol de los Detenidos

Dos de los sospechosos ya habían sido arrestados anteriormente dentro del marco de esta misma causa, lo que confirma su vinculación directa y sostenida con Leonardo Bertulazzi. La investigación reveló que ambos mantenían una relación estrecha con el terrorista italiano, especialmente el hombre, quien realizó varias visitas al sujeto mientras este se encontraba detenido. Esta frecuencia de contacto es un elemento central que sustenta las acusaciones de complicidad activa en el proceso de evasión.

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Tras ser indagados en las primeras etapas, los detenidos fueron liberados, lo que permitió que la situación evolucionara hacia la fuga consumada. Ahora, con la nueva evidencia recabada, la justicia ha revertido su postura y ha procedido a su captura definitiva. Los abogados de la defensa han argumentado que la decisión de Bertulazzi fue impulsada por la prioridad de recuperar su libertad sobre el deterioro de su estado de salud, según lo expresado por su representante legal.

Impacto Real y Pruebas Clave en la Investigación

La declaración brindada por la mujer de la pareja detenida, quien se enteró de la fuga de su marido a las ocho de la mañana del día del incidente, ha sido fundamental para reconstruir los hechos. Su testimonio aporta el cronograma exacto de los eventos, permitiendo a los investigadores sincronizar las acciones de los cómplices con la ejecución de la fuga. Esta información temporal es vital para descartar versiones inconsistentes y establecer la línea de tiempo precisa de la operación.

Además, la evidencia de que la mujer perdió algún objeto o elemento clave antes de saltar el último portón ha aportado pistas tangibles para la investigación. Se descubrió que dicha persona tenía varias propiedades o elementos relacionados con el escape, lo que fortalece el caso de favorecercimiento de la evasión. Estos hallazgos físicos complementan el testimonio verbal y proporcionan una base sólida para las imputaciones legales que se cierren sobre los cuatro detenidos.

El abogado Yanzón, quien representa los intereses relacionados con el caso, explicó que la salud de Bertulazzi era un factor secundario frente a su deseo de libertad. Este contexto explica la rapidez y la audacia de la fuga, así como la disposición de los colaboradores para arriesgar su propia libertad en apoyo al terrorista. La justicia argentina mantiene el foco en localizar a Leonardo Bertulazzi, mientras procesa legalmente a quienes facilitaron su huida, asegurando que la cadena de complicidad sea desmantelada completamente.