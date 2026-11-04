Causa Propofest: Cámara de Casación revoca cierre y ordena analizar celulares

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional determinó que la investigación contra Boveri y Lanusse fue prematura. Ordena analizar dispositivos móviles para definir responsabilidades en el desvío de propofol.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió que la causa penal conocida como " Propofest" debe regresar a la etapa de instrucción judicial. Este fallo afecta directamente al anestesiólogo Hernán Roberto Boveri y a la médica residente Delfina "Fini" Lanusse, quienes enfrentan cargos por presunta administración fraudulenta de propofol.

Revocación del cierre prematuro de la investigación

El tribunal consideró que la investigación se cerró de manera prematura porque aún falta analizar los celulares de los imputados. Esta prueba digital podría modificar la responsabilidad de cada uno en el presunto robo de medicamentos para fiestas clandestinas. La resolución firmada por el juez de Casación Nicolás Grappasonno dejó sin efecto una decisión anterior del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47.

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Esa instancia había rechazado previamente el pedido de la fiscalía para completar determinadas medidas probatorias esenciales. De esta manera, el expediente deberá continuar en esa instancia antes de avanzar hacia el debate oral. Los jueces determinaron que no existen suficientes elementos para involucrar a la anestesióloga Chantal Leclerq por el momento en este contexto específico.

Conflictos sobre la pertinencia de las pruebas digitales

El conflicto judicial se originó a partir de la negativa del juez de instrucción a postergar el cierre de la investigación hasta que se concretara la apertura y el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados a los imputados. Boveri, médico de planta del servicio de anestesiología del Hospital Italiano, y Lanusse, residente de tercer año de la misma especialidad, fueron procesados el 10 de abril por el delito de defraudación por administración fraudulenta.

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A Boveri se le atribuyó la calidad de autor principal, mientras que a Lanusse se la consideró partícipe necesaria. La hipótesis investigada sostiene que ambos habrían perjudicado los intereses del Hospital Italiano vinculados con la administración, custodia y utilización del anestésico propofol. También se investiga el uso indebido de otros insumos médicos empleados para su preparación y administración.

Según la imputación oficial, esos elementos habrían sido desviados de su destino legítimo para ser utilizados en beneficio propio. Los procesamientos iniciales fueron confirmados por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Sin embargo, desde aquella instancia se había advertido que la investigación debía continuar profundizándose.

Solicitud fiscal y alcance temporal de la denuncia

La fiscalía consideró que el contenido de los teléfonos podía aportar información sustancial para reconstruir la maniobra. Esto permitiría establecer la dinámica de los hechos y precisar el grado de intervención de cada uno de los acusados. El Ministerio Público Fiscal había solicitado un informe detallado al Hospital Italiano sobre las intervenciones quirúrgicas.

Se requirieron datos específicos sobre procedimientos anestésicos y sedaciones en las que hubieran participado Boveri y Lanusse entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de febrero de 2026. Durante ese período, se habría registrado la utilización de dos o más ampollas de propofol en circunstancias sospechosas. El juez de instrucción rechazó esas medidas y consideró que la investigación estaba suficientemente agotada.

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Sostuvo que los resultados de los peritajes podrían incorporarse eventualmente durante el juicio. Argumentó que si aparecían hechos diferentes, podrían iniciarse nuevas investigaciones posteriores. La fiscalía entendió que esa alternativa no resultaba adecuada, porque los elementos pendientes podían modificar la acusación antes de que comenzara el debate.

Vínculos con otras causas y competencia judicial

El expediente fue elevado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, pero la fiscalía volvió a plantear la necesidad de que regresara a la etapa de instrucción. La representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que el análisis de los celulares no podía considerarse una prueba secundaria. Señaló que la causa se encontraba vinculada jurídicamente con otras investigaciones importantes.

Entre ellas figura la que busca determinar las circunstancias de la muerte del médico Alejandro Zalazar. También está vinculada el expediente contra la anestesióloga Chantal Leclerq por presunto robo de propofol y otras sustancias en el Hospital Rivadavia. El juzgado de instrucción aceptó parcialmente la devolución del expediente únicamente respecto de Lanusse.

Dispuso que la causa continuara su trámite en el tribunal oral en relación con Boveri. Esa diferencia de criterio derivó en un conflicto de competencia que finalmente llegó a Casación. Al analizar el expediente, Grappasonno sostuvo que la prueba pendiente resultaba útil y pertinente para la investigación. Sus posibles consecuencias exceden las facultades propias de la instrucción suplementaria que puede desarrollarse durante la etapa de juicio.