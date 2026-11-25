Seis años después del fallecimiento de Diego Maradona, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro evaluó las pruebas para dictar sentencia sobre la causa penal por su muerte.

El miércoles se cumplen exactamente seis años desde el fallecimiento de Diego Maradona, ocurrida en 2020 cuando el astro futbolístico tenía 60 años de edad. El expediente judicial relacionado con su muerte está entrando en su fase decisiva tras un extenso proceso que ha involucrado numerosas pericias médicas y testimonios.

Detalles del Fallecimiento y Cronología

La reconstrucción de los últimos días de vida del ídolo del fútbol argentino comenzó el 2 de noviembre de 2020, tres días después de celebrar su cumpleaños número 60. En esa fecha, Maradona fue internado en La Plata y posteriormente trasladado a la Clínica Olivos para someterse a una intervención quirúrgica por un hematoma subdural.

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Recibió el alta médica el 11 de noviembre y fue llevado a una residencia en el barrio privado San Andrés, ubicado en Benavídez, perteneciente al partido bonaerense de Tigre. Falleció dos semanas después a causa de un edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca crónica agravada, sumada a una miocardiopatía dilatada.

Posiciones de la Fiscalía y Querellas

Siete profesionales de la salud participaron en el segundo debate oral para exponer sus conclusiones sobre el caso. Durante los alegatos finales, los fiscales presentaron sus solicitudes de pena para determinar la responsabilidad penal de los imputados.

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El proceso ha estado marcado por desistimientos y cambios de estrategia legal. Tanto los fiscales como las querellas habían desistido anteriormente de acusar a ciertas partes involucradas, lo que modificó el curso de la investigación.

Algunos sectores solicitaron ser juzgados en un proceso separado, específicamente mediante un juicio por jurados, aunque la figura de Pablo Rolón también fue mencionada en el contexto de la evaluación de pruebas y testimonios periciales.

Próximo Veredicto y Implicancias

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro es el responsable de evaluar todas las pruebas incorporadas, los testimonios de los peritos y los alegatos de las partes para determinar la responsabilidad penal final. La fecha exacta en que se conocerá el veredicto es el próximo paso crítico en la causa.

Este fallo cerrará un capítulo legal que ha durado más de un lustro y que ha mantenido a la opinión pública atenta a cada detalle probatorio. La sentencia definirá si hay condena penal para quienes atendieron al deportista en sus últimos días.