La causa Di Santo juzga crímenes de lesa humanidad en Río Cuarto y el querellante Juan Muzzolón reclamó que los represores no recuperen la libertad.

En la causa Di Santo, que juzga crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Río Cuarto y la región, el dirigente Juan Muzzolón declaró como testigo en una nueva audiencia realizada un martes. Muzzolón también integra el proceso como querellante. Su testimonio reconstruyó el impacto de la represión en su vida cotidiana y en el desarrollo del juicio.

El tribunal está encabezado por Carolina Prado, junto a Julián Falcucci y María Noel Costa. En la misma audiencia también declararon Gerardo Otto y Alfredo Bini. La próxima audiencia de la causa Di Santo está fijada para el martes 24.

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Muzzolón relató el impacto personal de la represión en Río Cuarto

Juan Muzzolón describió cómo la represión sigue presente en su vida diaria. Según su relato, el encuentro con uno de los acusados fuera del ámbito judicial le produjo un fuerte impacto personal. Recordó que debía evitar cruzarse con Daniel Di Santo cuando iba al supermercado.

Muzzolón también destacó el papel de los organismos de derechos humanos en su historia personal. Afirmó que las Madres de Plaza de Mayo le dieron sentido a su vida. Además, señaló la importancia de reconstruir lo ocurrido a partir de los testimonios de las víctimas.

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Libro sobre 172 detenciones y reclamo a la Justicia

Muzzolón informó que la Universidad Nacional de Río Cuarto publicó un libro de su autoría. La obra reúne 80 testimonios y documentación vinculada con 172 detenciones. Según explicó, su intención es seguir aportando nombres para contribuir a la reconstrucción de la memoria y al esclarecimiento de los crímenes.

Durante su declaración, Muzzolón, quien estuvo ocho años preso en las cárceles de la dictadura, cuestionó que los represores puedan circular libremente por la calle. Mencionó al acusado Miguel Ángel Salinas, a quien identificó como integrante de la patota de imputados, segundo jefe de Gómez y especialista en explosivos. También hizo referencia a otro acusado, Aspitia, quien según indicó falleció.

Muzzolón planteó la responsabilidad del Poder Judicial en el juzgamiento de estos delitos. Reclamó que se utilicen los medios disponibles para evitar que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad recuperen la libertad. Su declaración volvió a poner en primer plano la persistencia de las consecuencias del terrorismo de Estado.

Un juicio con 21 imputados y más de 70 víctimas

El proceso alcanza a 21 exmilitares y expolicías imputados por crímenes cometidos entre 1975 y 1978. Las víctimas fueron más de 70 personas en Río Cuarto y distintas localidades del sur de Córdoba, entre ellas docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se trata del juicio número 20 por delitos de lesa humanidad en la región.

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Entre los delitos juzgados figuran privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual. La Municipalidad de Río Cuarto también es querellante en el caso. Según el medio La Nueva Mañana, entre las personas secuestradas, torturadas o desaparecidas figuran Gabriel Braunstein Maiden, Ernesto Silber y Elsa Gladys Comba.

Seis acusados serán juzgados por primera vez en Río Cuarto

Seis de los imputados operaron en la ciudad y zona de Río Cuarto y serán juzgados por primera vez. Se trata de Daniel Di Santo, Roberto Ernesto González Fossat, Juan Carlos Nieto, Rubén Roque Principi, Carlos Jesús Regueira y Miguel Ángel Salinas. Entre ellos hay efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba y de la Policía Federal Argentina.

El debate oral contará con la declaración de alrededor de un centenar de testigos y se desarrollará bajo una modalidad mixta, que combinará comparecencias presenciales y virtuales. De acuerdo con el abogado querellante Daniel Olartecoechea, hay audiencias previstas hasta junio del año que viene.