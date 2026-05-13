Catriel Sánchez: de joven promesa a alejamiento del fútbol

La historia de Catriel Sánchez, una de las jóvenes promesas del fútbol argentino que se alejó del campo de juego debido a las presiones y exigencias del deporte. Después de una etapa de alto rendimiento en Europa y en el ascenso, decidió alejarse del fútbol para enfocarse en su bienestar personal.

Catriel Sánchez apareció como una de las jóvenes promesas del fútbol argentino gracias a su capacidad goleadora y gran presencia dentro del área. Sin embargo, las presiones y exigencias del deporte lo pusieron contra las cuerdas y terminaron de alejarlo del campo de juego.

Sánchez asomó como un delantero de primer nivel en las inferiores de Talleres de Córdoba, motivo por el cual dio el salto a Europa con el objetivo de consagrarse en la élite del fútbol. Sin embargo, la falta de minutos y poca regularidad lo obligó a regresar a la Argentina para relanzar su carrera. Pasó por Villa Dálmine y Estudiantes de Caseros, además de ser pieza clave en el ascenso de Instituto en 2022. Catriel Sánchez y su paso por el fútbo





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