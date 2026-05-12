Categoría Primera A de Colombia: Tabla de posiciones y entrenamiento final

Los equipos de la Categoría Primera A de Colombia están comenzando a tomar forma y preparándose para su final mayor y los playoffs. Los empatados en el top cuatro se enfrentarán entre sí en la final mayor, mientras que los últimos clasificados se enfrentarán en los playoffs luego de algunos partidos finales cruciales.

La tabla de posiciones de la Categoría Primera A de Colombia está comenzando a tomar forma a medida que se aproximen los partidos finales . Los top cuatro se enfrentarán entre sí en la final mayor mientras que los últimos clasificados se enfrentarán en los playoffs.

Ministrulta de analizar cómo viene en caliente a los equipos de la lista en orden de clasificación. 1. Atlético Nacional: con 40 puntos, lideran la tabla por goleada (65 goles a favor y 35 en contra), seguido por Junior con 35 puntos, Pasto con 34, América de Cali con 33, Once Caldas con 33, Tolima con 31 y Santa Fe con 29. 2. Los últimos clasificados deberán ver cómo superan los playoffs y clasifiquen para jugar en los playoffs





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