Caso Ueno Bank y renuncia de Santiago Peña en Paraguay

La crisis de Ueno Bank derivó en la renuncia de Santiago Peña, revelando vínculos entre el gobierno y el grupo empresarial tras el colapso financiero.

La renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay cerró este jueves una semana intensa en la que el caso Ueno Bank pasó del sistema financiero a la Justicia y terminó alcanzando directamente al Gobierno.

Origen y crecimiento de Ueno Bank

Ueno Bank, controlado por el Grupo Vázquez, había crecido en pocos años hasta superar los 3 millones de clientes. La entidad tiene su origen en Financiera El Comercio, una entidad paraguaya que fue adquirida por el Grupo Vázquez en 2021. A partir de esa operación empezó la etapa de Ueno, con una propuesta centrada en los servicios financieros digitales. En 2023, el Banco Central del Paraguay (BCP) autorizó la transformación de Financiera Ueno en banco y ya comenzó a operar como entidad bancaria en diciembre de ese año. El siguiente paso fue la incorporación de Visión Banco, una entidad bancaria paraguaya que Ueno absorbió mediante una fusión que se concretó en 2024 y amplió la escala de la institución.

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Resolución bancaria y consecuencias políticas

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició esta semana el procedimiento de resolución de la entidad después de constatar un deterioro de su solvencia. La medida puso en marcha la devolución de parte de los fondos de sus clientes y derivó en una investigación penal sobre las operaciones del banco. La situación también expuso los vínculos que Peña había mantenido con el grupo empresario detrás de Ueno y le llevó al Congreso a tratar un pedido de juicio político contra el presidente. El desenlace llegó este jueves.

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Detalles de la investigación y mercados

El caso avanzó en varios frentes al mismo tiempo. El Banco Central puso en marcha el mecanismo de garantía de depósitos para devolver parte del dinero a los clientes de Ueno, la Fiscalía imputó a 27 personas vinculadas con el banco y el Congreso puso bajo la lupa la relación que Peña había mantenido con el grupo empresarial detrás de la entidad. La caída de Ueno también expuso el alcance que había adquirido el grupo en Paraguay y sus vínculos con empresas de tecnología, emprendedores y negocios que llegaron hasta la Argentina. En paralelo, el episodio empezó a tener consecuencias sobre los activos paraguayos en los mercados internacionales: JPMorgan, que un mes atrás destacaba las oportunidades que ofrecía el país para atraer capital, ahora advierte sobre el impacto de la situación de Ueno en sus bonos.

Secuencia regulatoria desde junio 2026

El 5 de junio de 2026, la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay notificó a Ueno Bank que había detectado un exceso en el límite de créditos otorgados a personas vinculadas con la entidad. El banco tenía un plazo previsto por la normativa para adecuar esas operaciones y, según un informe que el BCP remitió al Senado en octubre, Ueno corrigió el exceso el 15 de junio. La supervisión avanzó durante los meses siguientes y el 24 de julio, la Superintendencia pidió incorporar otras empresas al grupo de personas vinculadas y recalcular la exposición crediticia. Ueno cumplió con ese requerimiento y, entre las operaciones utilizadas para adecuar la exposición, encaró la venta de una cartera de créditos, una operación que quedó bajo un sumario del BCP para determinar si existió financiación indirecta. En octubre, el propio Banco Central informó al Senado que el exceso había sido corregido dentro del plazo previsto y que, por ese motivo, no había aplicado un plan de regularización ni sanciones a Ueno por ese episodio. Al mismo tiempo, el sumario sobre la venta de la cartera seguía abierto.