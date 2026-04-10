Caso Ángel: La madre niega haber matado a su hijo y acusa al padre biológico

Mariela Altamirano, madre de Ángel, el niño fallecido en Comodoro Rivadavia, se defiende de las acusaciones y señala al padre biológico como responsable. La investigación judicial revela antecedentes de violencia y una disputa por la tenencia del menor.

Yo no maté a mi hijo. Es más lo protegí y lo busqué, se defendió este jueves Mariela Altamirano (28), madre de Ángel, el niño de cuatro años que falleció el pasado domingo en Comodoro Rivadavia por un incidente violento que la Justicia está investigando. Altamirano y su pareja son los principales sospechosos tras la muerte del niño que conmociona a Chubut, aunque continúan en libertad.

Según información de Clarín, Altamirano ya tenía denuncias previas por violencia y le fue revocada la tenencia de otro hijo. Sin embargo, ante la prensa local, desestimó las acusaciones en su contra, apuntadas por el entorno de la víctima. Yo no maté a mi hijo, repitió una y otra vez. Altamirano fue imputada en las últimas horas en el marco de la causa que investiga la muerte de su hijo Ángel, de cuatro años, quien murió el pasado domingo en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Chubut, después de sentirse mal en su casa. En su defensa, la mujer de 28 años sostuvo que ella fue la víctima y que sufrió violencia por parte del padre biológico del niño durante el embarazo y sus primeros meses de vida. Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle, expresó. \Sobre la muerte de Ángel, Altamirano ofreció su versión de los hechos. Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos desde las 11 de la noche de largo y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo al baño y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo, contó a ADN Sur. Y siguió: Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después lo revisamos de vuelta y mi marido me dice No respira. Entonces yo empecé a hacerle reanimación cardiopulmonar (RCP) y llamé a la ambulancia enseguida. Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado. Mi vecina nos quiso llevar al hospital, pero estaba tan nerviosa que no podía arrancar la camioneta, amplió al respecto. Según se informó desde el hospital donde fue llevado el niño, Ángel ingresó pasadas las 8:30 del domingo y murió antes de la medianoche en la sala de terapia intensiva donde estaba internado. Yo también quiero saber qué pasó porque nosotros no le pegamos al niño. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que esté conmigo, remarcó. Aunque inicialmente los médicos hablaron de un paro cardiorrespiratorio sin signos evidentes de violencia externa en la historia clínica, el informe preliminar de la autopsia reveló una realidad mucho más oscura: el niño presentaba lesiones internas en su cabeza. Para su padre, Luis López, no hay dudas: A mi hijo lo mataron.\La historia de Ángel es la de un niño atrapado en una enmarañada disputa judicial por su tenencia. Además de los antecedentes de la madre, el padre biológico también tiene una denuncia por violencia familiar en Chubut, según fuentes del caso. Según el relato de Lorena Andrade (34), la mujer que crió al niño y pareja de López, Altamirano se fue a Córdoba poco después del nacimiento de Ángel y regresó a Chubut durante el año pasado. Y a pesar de que el niño llevaba toda su corta vida viviendo con su padre y Lorena, en noviembre pasado la Justicia decidió iniciar un proceso de revinculación, otorgándole facultades de tenencia a Altamirano, a pesar del historial negativo por violencia familiar anterior que le costó la tenencia de un hijo anterior. Testigos aseguraron que hubo un cruce verbal dentro del hospital entre Altamirano y López. Algo que la mujer ratificó en la entrevista: La doctora dijo Acá hay tensión, yo necesito que ustedes se retiren, dejen su número de teléfono... Noticia que haya, yo los llamo. El señor López y su señora fueron los primeros que se retiraron del hospital. López (el padre del niño) estaba atacando a la doctora para que diga que mi hijo entró con signos de violencia. Pero el director pediátrico salió a hablar y dijo que mi hijo entró a la guardia y no tenía signos de violencia, aseguró Altamirano. No me interesan las cosas, pero me da mucha impotencia todo lo que están diciendo de mí. Me están amenazando a mí y a mi familia que nos van a ir a prender fuego la casa. Yo tengo una bebé de seis meses, tengo que resguardar el bienestar de mi hija. Primero está mi hija, dijo Altamirano, dando a entender que esa fue la causa principal por la que no participó del velatorio de Ángel. Altamirano recordó cómo fue el inicio de la relación con López y por qué se fue de Comodoro Rivadavia. Yo me conocí con el papá de Ángel en el 2020. Me vine a Comodoro y empezamos a tener una relación estable. Ya en todo el embarazo sufría violencia. A los seis meses de que nació él ya empezó a tomar, se dedicaba a las drogas, al alcohol, se iba de fiesta y volvía después de dos o tres días, nos hacía pasar necesidades





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