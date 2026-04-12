Caso Ángel: Informe de la ambulancia revela traumatismo previo al fallecimiento del niño

Un nuevo dato clave surge en la investigación por la muerte de Ángel, el niño de 4 años en Comodoro Rivadavia: el informe médico de la ambulancia menciona un antecedente de traumatismo previo al paro cardiorrespiratorio que causó su fallecimiento. La investigación se enfoca ahora en determinar la relación entre este golpe y la muerte del menor, mientras la causa avanza con dos imputados.

El caso de Ángel, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia , ha sumado un nuevo e importante elemento en las últimas horas: el informe de la ambulancia que lo trasladó de urgencia hace mención a un antecedente de traumatismo previo. Según se detalla en la historia clínica del pequeño, el personal del servicio de emergencias 107 lo asistió en un estado crítico, marcando la gravedad de la situación desde el primer momento.

El parte médico, documento fundamental en la atención inicial, indica claramente: “Paciente traído por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo (golpe) previo”. Esta declaración abre una serie de interrogantes y complejiza aún más las circunstancias que rodearon el trágico fallecimiento de Ángel, intensificando la necesidad de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El traslado de urgencia de Ángel, en una situación que ponía en riesgo su vida, demandó una intervención médica inmediata y exhaustiva. La referencia a un traumatismo previo, registrada en el parte de la ambulancia, se presenta como un dato crucial y relevante para la reconstrucción completa del caso. Este nuevo elemento obliga a la investigación a profundizar en el análisis de lo sucedido en las horas previas al fatal desenlace, con el objetivo de establecer una posible relación causal entre el supuesto golpe y el paro cardiorrespiratorio que causó la muerte del niño. La información recabada hasta ahora, junto con las evidencias médicas y los testimonios, se examinarán meticulosamente para determinar si el traumatismo previo influyó directamente en el trágico final del pequeño Ángel, añadiendo una capa de complejidad al caso que ya se encontraba bajo investigación. El fallecimiento de Ángel, ocurrido el pasado domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia, fue el resultado de un paro cardiorrespiratorio. La versión inicial, proporcionada por la madre, indicaba que el niño se había descompensado mientras dormía en su hogar, falleciendo poco después en el hospital. Sin embargo, la investigación ha tomado un giro importante con la aparición de este antecedente de traumatismo. Paralelamente, el padre de Ángel, Luis López, ha denunciado irregularidades en el proceso de tenencia y ha acusado directamente a la madre. Recordemos que el niño había sido apartado de la casa paterna y de su madrastra el 4 de noviembre de 2025, tras una decisión judicial que otorgó la tenencia a la madre biológica. Actualmente, la causa cuenta con dos imputados, la madre del niño y su pareja, quienes son considerados los principales sospechosos. La autopsia preliminar reveló la presencia de lesiones internas en la cabeza del menor, lo que ha elevado el nivel de sospecha sobre ambos. La justicia sigue trabajando para esclarecer este lamentable suceso





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