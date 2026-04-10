Caso Ángel: Fiscalía revela lesión cerebral y apunta a la madre por la muerte del niño en Chubut

La investigación sobre la muerte de Ángel, un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia, revela una lesión cerebral y señala a la madre como principal sospechosa. El padre acusa a la madre de haber matado a su hijo, mientras ella niega las acusaciones. El fiscal detalla el enfoque en la reconstrucción del historial médico y las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

Caso Ángel : El fiscal reveló que el niño fallecido en Chubut sufría una lesión cerebral y apuntó a la madre. El padre del niño denunció que 'a Ángel lo mataron' y responsabilizó a la madre. La mujer rechazó las acusaciones, afirmando: 'Yo no maté a mi hijo'. Un video muestra al menor llorando y expresando su negativa a ir a la casa de su madre.

\El fiscal Cristian Olazábal, quien intervino provisionalmente en la causa sobre la muerte de Ángel, el niño de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia, explicó que la investigación se centra en las personas que tuvieron contacto directo con el niño en sus últimas horas de vida. 'Con la progenitora y su actual pareja no tuvimos una entrevista. Son los principales sospechosos y eso podría provocarnos una nulidad a futuro . Se les hizo saber que están sospechados, hay una imputación hecha por la Fiscalía y están bajo el control estatal', indicó. Además, aclaró que aún no han sido presentados ante un juez penal. Olazábal detalló que la pesquisa se enfoca en reconstruir el historial médico del menor, así como las circunstancias en las que estuvo con su madre y los antecedentes previos al proceso de revinculación. Respecto al padre, el fiscal afirmó: 'La información preliminar indica una relación familiar conflictiva entre adultos, sin evidencia de violencia hacia Ángel. No tenemos antecedentes de violencia contra el niño'.\Las declaraciones de la madre, 'Tati' Leclercq, también fueron parte crucial del proceso. Ella realizó sus primeras declaraciones públicas tras las acusaciones de la familia paterna. En sus declaraciones, la madre enfatizó: 'Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué'. Relató que durante el embarazo y los primeros meses de vida del niño sufrió episodios de violencia por parte de su ex pareja, a quien acusó de haberle quitado al niño. Reconstruyó lo sucedido el domingo por la mañana, cuando el niño fue trasladado de urgencia al hospital y falleció horas después. Indicó que se levantaron temprano, lo despertaron para ir al baño y al descubrir que el menor se había orinado, lo acostaron en su cama. Relató: 'Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida'. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, la madre explicó que salieron a la calle en busca de ayuda. 'Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi vecina nos quiso llevar al hospital, pero estaba tan nerviosa que no podía arrancar la camioneta'. La madre también afirmó que busca esclarecer lo ocurrido: 'Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? para que esté conmigo'. Estas declaraciones se dieron luego de que la familia paterna responsabilizara públicamente a la mujer por la muerte del menor. El padre manifestó a los medios: 'Mi hijo no era un chico enfermo, tenía buena salud, estaba sano, ¿qué me van a decir?'. El padre sostuvo que siempre estuvo a cargo del cuidado del niño y que la Justicia le retiró la tenencia tras una denuncia de la madre por violencia de género





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