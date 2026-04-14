Caso Maradona: Juicio vuelve a fojas cero y abogados fijan plazos

A más de cinco años de la muerte de Diego Maradona, el juicio se reinicia tras la anulación del proceso original. Abogados de los acusados, como la psiquiatra Agustina Cosachov y el neurocirujano Leopoldo Luque, detallan los plazos y estrategias para el nuevo juicio, incluyendo la posibilidad de declaración de sus defendidos y la importancia de nuevas pruebas.

A más de cinco años del fallecimiento de Diego Maradona , la investigación judicial regresa al punto de partida después de la anulación del juicio inicial, en medio del revuelo generado por el documental que involucra a la jueza Julieta Makintach. En este contexto, Vadim Mischanchuk , abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov , compartió detalles exclusivos con TN, ofreciendo precisiones sobre los plazos previstos para el desarrollo del juicio. “Que concluya antes de las vacaciones de invierno. Esa es la esperanza que abrigamos”, afirmó Mischanchuk. Asimismo, subrayó la trascendencia de las nuevas evidencias agregadas tras la instrucción complementaria: “Confiamos en que se consideren, porque alteran de manera fundamental la situación. Colaboraremos para que este juicio comience y finalice antes de mediados de año”.

Respecto a los testigos que volverán a declarar, el letrado anticipó que serán meticulosos en el seguimiento de sus testimonios. “Seremos extremadamente rigurosos al verificar que no se falseen los hechos, que se diga la verdad. Si se detecta alguna discrepancia con lo declarado previamente, no se tratará de falso testimonio, dado que esa etapa fue anulada, pero lo señalaremos para poner en tela de juicio la credibilidad”, explicó.

Paralelamente, la enfermera Gisela Madrid enfrentará un juicio separado ante un jurado popular, aunque aún no se ha fijado una fecha y existe la posibilidad de que no se lleve a cabo. “No desean realizarlo. Es una vergüenza”, declaró Rodolfo Baqué, abogado de la acusada.

En relación al papel de Cosachov, Mischanchuk aseguró que no hubo dolo en la muerte de Maradona y descartó que su clienta estuviera involucrada en un complot para acabar con la vida del ex futbolista. “La imputación es absurda”, sostuvo. Igualmente, reveló que la psiquiatra podría declarar. “Aún no ha tomado una decisión definitiva”, indicó. Por su parte, Francisco Oneto, abogado defensor de Leopoldo Luque, informó que el neurocirujano ejercerá su derecho a declarar y a relatar su versión de los acontecimientos, brindando su perspectiva de la situación y defendiendo su postura en este complejo caso judicial.

Se espera que esta nueva fase del proceso arroje luz sobre los hechos ocurridos y permita determinar las responsabilidades correspondientes, en un caso que ha capturado la atención mediática y la opinión pública durante años. Las implicaciones de este proceso se extienden más allá de lo legal, impactando en la memoria colectiva del ídolo deportivo y en la percepción de la justicia. La reapertura del caso representa un nuevo capítulo en la búsqueda de la verdad y la determinación de las responsabilidades ante la pérdida de Diego Maradona, uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia.





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