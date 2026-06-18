Caso $LIBRA: Organizaciones civiles piden que se cite a indagatoria al presidente Milei por negociaciones incompatibles

Inecip y Cipce, como amicus curiae, solicitaron a la Justicia que avance sobre la investigación del presidente Javier Milei en la causa por la criptomoneda $LIBRA. Argumentan que existe evidencia probatoria que justifica su citación indagatoria por posible negociaciones incompatibles con la función pública, y señalan indicios de participación directa en el lanzamiento del activo digital.

El Caso $LIBRA ha tomado un nuevo rumbo procesal tras la intervención de dos organizaciones civiles, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales ( Inecip ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica ( Cipce ), que se presentaron como amicus curiae en la investigación judicial.

Ambas entidades solicitaron que la Justicia avance sobre la actuación del presidente Javier Milei, particularmente en lo referente a la eventual comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, vinculado a la promoción de la criptomoneda $LIBRA. El planteo se sustenta en la existencia de múltiples elementos probatorios que, a su entender, justifican la citación indagatoria del jefe de Estado, a pesar de que aún persisten diligencias pendientes relacionadas con la trazabilidad del dinero, demoradas por limitaciones técnicas y presupuestarias del Ministerio Público Fiscal.

Inecip y Cipce, representados por sus directores Julián Alfie y Pedro Biscay, argumentaron que para evitar dilaciones innecesarias que podrían derivar en impunidad, es necesario delimitar el objeto procesal y preservar la investigación penal sobre la hipótesis de participación del Presidente. Mencionaron que los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la lucha contra la corrupción exigen una debida diligencia reforzada, lo que impide postergar indefinidamente la definición sobre la responsabilidad de Milei en este caso.

En su escrito, las entidades detallaron que la evidencia recolectada hasta el momento -que incluye informes técnicos, peritajes de dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y otros documentos incorporados al expediente- apunta a un interés directo del Presidente en negocios privados relacionados con tecnologías de criptoactivos. Uno de los elementos más citados es un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip), que analizó metadatos de una imagen hallada en el teléfono de uno de los imputados, el lobista Eduardo Novelli.

Dicha imagen contenía el texto en inglés: "hola muchachos, este es el acuerdo final tal como se discutió con H.". Según los amicus curiae, ese mensaje detallaba un pacto por aproximadamente cinco millones de dólares, con pagos condicionados a que Milei anunciara a Hayden Davis -el impulsor de $LIBRA- como su asesor en la red social X, y a la firma de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial entre el Presidente y Davis para el Gobierno.

Estos datos, sostienen, demuestran un grado de vinculación previa que trasciende la mera difusión de información pública y requiere ser esclarecido en sede judicial. Otro informe clave citado por Inecip y Cipce proviene de la Superintendencia de Investigaciones Federales (Dirección General de Cibercrimen) de la Policía Federal.

El peritaje concluyó que la criptomoneda $LIBRA tuvo "un origen único" en la red Solana, con una asignación inicial concentrada en una sola dirección, lo que evidenciaría un "control primario absoluto" por parte de un actor no identificado. A partir de este hallazgo, las organizaciones argumentaron que la dirección del contrato de $LIBRA difundida por Milei en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025 no se encontraba disponible previamente en circuitos públicos, lo que constituiría un indicio de acceso anticipado a información privilegiada.

Este punto refuerza, según su lógica, la necesidad de que el Presidente preste declaración indagatoria para despejar dudas sobre su posible participación en la planificación o lanzamiento del activo digital. La presentación de Inecip y Cipce se produjo horas después de que Novelli solicitara la exclusión del expediente de los inversores que habían sido aceptados como querellantes, argumentando que, tras más de 15 meses de investigación, no se logró acreditar una estafa ni la condición de víctimas.

No obstante, las entidades consideran que esa interpretación es incompatible con la evidencia acumulada, que -insisten- apunta a una posible maniobra defraudatoria con participación de altos funcionarios





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