Caso Axel González: Búsqueda intensa en Chaco con recompensa millonaria y sospechosos con antecedentes

Desaparición de Axel González en Fontana, Chaco, tras más de 20 días sin pistas, la familia pide intervención federal y se ofrece recompensa. La investigación señala a un entorno con historial delictivo.

La desaparición de Axel González en la provincia del Chaco , Argentina, ha generado una compleja investigación que se extiende ya por más de veinte días desde la última vez que fue visto con vida en la localidad de Fontana .

A pesar de los múltiples operativos, allanamientos y detenciones realizados, aún no se ha logrado determinar su paradero, lo que ha llevado a la familia y a su representación legal a solicitar la intervención de fuerzas federales y la creación de una mesa técnica integrada por especialistas en búsqueda de personas, miembros de la fiscalía y de la querella. Esta medida busca centralizar la información y coordinar nuevas líneas de investigación, mientras la desesperación crece tanto en el ámbito familiar como en el social.

Los investigadores han empezado a perfilar el entorno cercano al joven, identificando a varias personas con antecedentes penales relacionados con narcotráfico, portación de armas y otros delitos, según consta en registros judiciales incorporados a la causa. La querella ha cuestionado algunas decisiones iniciales y ha pedido que la Gendarmería Nacional realice un peritaje crucial sobre comunicaciones y movimientos previos a la desaparición.

El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de diez millones de pesos para quien aporte datos fehacientes, garantizando reserva de identidad y solo si la información resulta veraz y útil. Paralelamente, los operativos de rastreo continúan en zonas como la Ruta Provincial 34 y Colonia Mixta,扩大ando el radio de búsqueda.

La investigación avanza entre peritajes y declaraciones, pero hasta el momento no hay una pista concreta que permita dar con el whereabouts de Axel, conocido como Kuno, quien tiene antecedentes por tenencia de estupefacientes y está vinculado a una causa de ejecución de pena condicional. Varios sospechosos, entre ellos individuos apodados Chochito o Paita, han sido identificados en expedientes por lesiones, amenazas y daños, aunque algunos procesos han sido archivados.

La familia, representada por Celeste Segovia, insiste en que no se descarta ninguna hipótesis, incluida la participación de la policía, mientras se espera que la mesa técnica Meta unificar los esfuerzos. Mientras tanto, en otro hecho violento en la región, se investiga el femicidio de Agostina Barrelier, cuyo cuerpo fue hallado hace una semana; hay dudas sobre el móvil y se buscan posibles cómplices.

Además, se registró un incidente en la salida de un boliche donde un joven fue empujado y atropellado por un auto, lo que podría estar relacionado con una pelea previa





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