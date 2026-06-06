El segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega figura en la lista de morosos "irrecuperables" del Banco Central. La adolescente Agostina Vega (14) fue asesinada en Córdoba, y Claudio Barrelier (33) es el único detenido por el caso. Sin embargo, antes de su desaparición hubo decisiones judiciales que favorecieron a Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen y con antecedentes penales, que marcaron el trágico destino de la adolescente.

Caso Agostina Vega : qué se sabe del femicidio y la situación de Claudio Barrelier este sábado 6 de junio. El segundo detenido, Osvaldo Fassetta , figura en la lista de morosos "irrecuperables" del Banco Central .

Seguí todas las novedades sobre el femicidio de Agostina Vega en la cobertura minuto a minuto de Clarín. Durante los últimos 11 años ocurrió un femicidio cada 31 horas en Argentina. Agostina Vega (14), la adolescente asesinada en Córdoba, y Claudio Barrelier (33), único detenido por el caso.

Sin embargo, antes de su desaparición hubo decisiones judiciales que favorecieron a Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen y con antecedentes penales, que marcaron el trágico destino de la adolescente.

"A Agostina la empezaron a matar hace un montón de tiempo", dijo el papá, Gabriel Vega. Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, fue internado de urgencia por problemas de salud en medio de los tensos días que vienen atravesando él y su familia en las últimas semanas. Al salir, habló con Cadena 3 de Córdoba.

"Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento". También se refirió al estado de salud de su hija Melisa Heredia, madre de Agostina. De acuerdo al abuelo, tuvo una desmejora luego de asistir al velorio y sepelio de la adolescente, aunque mantiene un pronóstico favorable. Melisa está internada en el Hospital San Roque.

Evelin Fassetta, la hija de Osvaldo Fassetta, está con prisión domiciliaria por el asesinato de Sergio Galván. La pareja convivió algunos meses en una vivienda ubicada en la calle Homamay 1300, del barrio General Bustos, en Córdoba.

Según la denuncia a la que accedió, el 15 de diciembre de 2019, la pareja tuvo una discusión muy fuerte y Evelin le cortó el cuello a Sergio Galván con un cuchillo de cocina, y le ocasionó la muerte al joven de 34 años. En su declaración, la joven reconoce que habían tomado alcohol y que, además, Sergio había consumido drogas, ya que habían ido a una fiesta el día anterior.

"Saqué un cuchillo que estaba arriba de la cocina y le digo que basta, que me deje en paz. Cierro los ojos y tiro un manotazo cuando él se acercaba hacía mí. Cuando abro los ojos veo que él tenía sangre. Después él se cae al piso y yo empecé a gritar", dice parte de la declaración de Evelin Fassetta





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