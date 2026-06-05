Caso Agostina Vega: la abuela acusa al padre de violencia y abuso, y la investigación suma un nuevo detenido

Elizabeth Heredia, abuela de Agostina Vega, aseguró que el padre de la adolescente tenía denuncias por violencia y abuso contra su hija. El femicidio conmociona a Córdoba mientras avanza la investigación con un nuevo detenido y la situación de Claudio Barrelier.

El caso de Agostina Vega , la adolescente de 14 años secuestrada y asesinada en Córdoba , continúa generando conmoción en la sociedad argentina. Este viernes 5 de junio, la investigación judicial avanza con nuevas revelaciones que apuntan directamente al entorno familiar de la víctima.

Elizabeth Heredia, abuela materna de Agostina, realizó duras acusaciones contra Gabriel Vega, el padre de la menor, asegurando que existían denuncias previas por violencia y abuso contra su hija Melisa.

"Mi hija Melisa tiene denuncias con ese hombre desde que mi nieta tenía cuatro años", afirmó Elizabeth en declaraciones a los medios. "Tiene denuncias por violencia y abuso contra mi hija. Están las denuncias, están en la Justicia. Ni a mi hija ni a mi nieta las escucharon", agregó con evidente dolor.

La abuela también señaló que el padre de Agostina golpeaba a su hija, lo que pone en evidencia un historial de violencia intrafamiliar que no fue atendido por las autoridades. La investigación del femicidio de Agostina Vega ha llevado a la detención de un nuevo sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente pero que estaría vinculado a los hechos ocurridos en la localidad cordobesa.

La Justicia provincial trabaja en el esclarecimiento del crimen, que conmocionó a la provincia y al país. Claudio Barrelier, quien había sido señalado inicialmente como principal imputado, continúa en prisión preventiva mientras se desarrollan las pericias. La situación procesal de Barrelier es compleja, ya que la defensa ha solicitado su liberación argumentando falta de pruebas directas, pero la fiscalía sostiene que existen evidencias contundentes que lo vinculan con el secuestro y asesinato de la adolescente.

El femicidio de Agostina Vega ha reavivado el debate sobre la violencia de género y la protección de menores en Argentina. Organizaciones feministas y de derechos humanos han convocado a manifestaciones en Córdoba y otras ciudades para exigir justicia. La abuela de la víctima, Elizabeth Heredia, hizo un llamado a las autoridades para que se investiguen las denuncias previas y se tomen medidas para evitar que casos similares se repitan.

"Queremos justicia para Agostina, pero también para todas las niñas y mujeres que sufren violencia. Las denuncias existían, pero no se escucharon", enfatizó. La comunidad educativa de la escuela a la que asistía Agostina también ha expresado su dolor y ha organizado actividades en su memoria. Mientras tanto, la investigación continúa y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el crimen que ha conmocionado al país





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