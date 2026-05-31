Caso Agostina Vega: Investigación continúa tras hallazgo del cuerpo de la adolescente en Córdoba

El cuerpo de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, fue encontrado en un descampado en Córdoba, tras haber estado desaparecida desde el sábado 23 de mayo. La investigación continúa para encontrar a los culpables. Familiares, amigos y vecinos reclaman justicia.

El cuerpo de Agostina Vega , una adolescente de 14 años, fue encontrado en un descampado en Córdoba , tras haber estado desaparecida desde el sábado 23 de mayo.

La investigación continúa para encontrar a los culpables. Familiares, amigos y vecinos reclaman justicia. El abuelo materno de la chica contó que la madre aún no se enteró de la noticia y entre lágrimas contó que hoy se lo van a comunicar. El único detenido en el caso, Claudio Barrelier, negó primero que fuera ella, pero el viernes reconoció que la chica era la adolescente desaparecida.

La familia de Agostina Vega cuestionó el trabajo de la fiscalía y pidió la destitución del ministro de Seguridad de Córdoba. Vecinos de Córdoba se acercaron a la casa de Agostina Vega a prender velas y acompañar a la familia. El fiscal Raúl Garzón, quien investiga la desaparición y muerte de Agostina Vega, intentó explicar cómo había avanzado la investigación.

Sin embargo, la conferencia tuvo una abrupta interrupción cuando el fiscal venía enumerando los logros del equipo investigativo y de los perros entrenados. El abuelo materno de Agostina Vega, Miguel, se quebró esta mañana al hablar con los medios y salió en defensa de su hija, madre de la chica asesinada en Córdoba, quien aún no recibió la noticia del hallazgo del cuerpo. La madre de la niña está internada y aún no se enteró del hallazgo del cuerpo.

Miguel sostuvo que seguirá con las marchas para pedir justicia y aseguró que cree que hay más implicados en el caso





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