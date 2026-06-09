Caso Agostina Vega: detienen a la dueña del auto usado para descartar el cuerpo y se espera la confesión de Claudio Barrelier

La investigación del femicidio de Agostina Vega entra en una fase decisiva con la detención de Soledad Andreani, expareja del principal acusado, y la expectativa de que Claudio Barrelier declare tras ser dado de alta. Se analiza el uso del vehículo, el lavado del mismo y posibles cómplices.

El femicidio de Agostina Vega se encuentra en una etapa crucial de la investigación, tras la detención de Soledad Andreani , dueña del automóvil utilizado para trasladar y desechar el cadáver de la adolescente.

La Justicia aguarda que, una vez que Claudio Barrelier, principal imputado, sea indagado, pueda producirse una eventual confesión que esclarezca los detalles del crimen. Barrelier, quien fue dado de alta de un pabellón neuropsiquiátrico en la cárcel de Bouwer, enfrenta ahora el cargo de femicidio, tras su previa imputación por privación ilegal de la libertad en un caso anterior.

Su situación procesal se ha complicado significativamente, especialmente después del arresto de Osvaldo Fassetta, vecino que vivía en la planta alta de la vivienda donde ocurrió el ataque, quien fue detenido por encubrimiento. La investigación se centra en determinar si otras personas ajenas a la casa intervinieron en los momentos clave alrededor del crimen, así como en analizar los restos biológicos hallados bajo las uñas y en el cuerpo de Agostina, que aún no han sido cotejados con el ADN de los sospechosos.

Soledad Andreani, expareja de Barrelier, quedó en la mira después de que se confirmara que su vehículo, un Ford Ka, fue utilizado para mover el cuerpo. Ella afirmó que prestó el auto a Barrelier el lunes 26 de mayo y negó conocer cualquier actividad delictiva, declarando: "Siempre me usó".

Sin embargo, tanto la querella de los abuelos como la del padre de la víctima la señalaron por posible encubrimiento, destacando el lavado del vehículo после de los hechos y su comportamento supuestamente evasivo en un encuentro con el padre de Agostina, Gabriel Vega. El fiscal a cargo, Juan Pablo Garzón, ordenó allanamientos en el taller donde se lavó el coche y en Wachitas Bar, un local donde Andreani trabajaba como productora de eventos, clausurado por falta de habilitaciones.

Las fuentes judiciales indican que Andreani no será indagada hasta que Barrelier preste declaración. El crimen ocurrió en una vivienda tipo "chorizo" del barrio Cofico, en la calle Juan del Campillo 878, donde Barrelier vivía. Agostina, de 14 años, fue vista por última vez con vida cuando llegó a ese domicilio junto a Barrelier. Según la autopsia, la adolescente murió por ahorcamiento, posiblemente tras resistirse a un abuso sexual.

Los peritos recolectaron evidence biológico que podría vincular a los detenidos con la escena. La comunidad y la familia de Agostina exigen justicia, mientras la investigación avanza para reconstruir la secuencia exacta de hechos y responsabilidades. El caso ha generado una fuerte repercusión nacional, reavivando el debate sobre la violencia de género y la necesidad de políticas públicas efectivas para prevenir femicidios





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