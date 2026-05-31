Caso Agostina Vega: cómo creen los investigadores que fueron trasladados los restos y cómo reaccionó su madre

La investigación del femicidio de Agostina Vega avanza con nuevas pruebas que indican que el sospechoso trasladó los restos en un Ford Ka negro. La madre del detenido se mostró consternada y en shock.

El caso de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana, avanza con nuevas medidas de prueba y con el principal sospechoso, Claudio Barrelier , como único detenido.

Según los investigadores, el hombre de 33 años habría trasladado los restos de la víctima en un Ford Ka negro, vehículo que le había pedido prestado a su amante, hasta el descampado donde fueron encontrados. Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad fueron incorporadas a la causa y permitieron orientar los rastrillajes en la zona.

Barrelier habría utilizado tres recipientes para trasladar los restos desmembrados: dos conservadoras pequeñas en el asiento trasero y un tercer bulto, más voluminoso y pesado de color blanco, en el asiento del acompañante. Los investigadores sostienen que el recorrido del vehículo y las grabaciones del sistema de monitoreo fueron claves para localizar el lugar donde fueron hallados los restos.

Los primeros restos fueron encontrados en un descampado, y posteriormente, con la intervención de perros adiestrados, los equipos de búsqueda localizaron otras partes del cuerpo semienterradas a unos 200 metros del primer hallazgo, cerca de una acequia. La identificación fue confirmada por pulseritas, anillos y una marca de nacimiento. En el momento del hallazgo estaban presentes el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Los investigadores creen que el crimen ocurrió en una vivienda tipo casa chorizo en el barrio donde vivía Barrelier. La causa también analiza la actividad digital posterior a la desaparición de la adolescente; Barrelier habría utilizado los perfiles de la joven para desorientar a la justicia. Se detectaron movimientos en redes sociales que son investigados para determinar si tuvieron como objetivo generar la impresión de que la joven continuaba con vida.

Barrelier registra antecedentes penales por robo y hurto, además de una causa por privación ilegítima de la libertad iniciada el año pasado, por la cual estuvo detenido 21 días. De acuerdo a información a la que accedió LA NACION, el hombre fue sedado y trasladado a un hospital tras conocerse los hallazgos. La madre de Barrelier, Viviana, que ayer cumplió 61 años, rompió el silencio y fue contundente al referirse al detenido en declaraciones televisivas: Estoy en shock.

Me cuesta creer todo. No quiero ni prender la televisión. Yo no creía una cosa así. Hace bastante que no lo veía.

Nunca me lo hubiera imaginado. Para los investigadores, el homicidio habría ocurrido entre la noche del sábado en que Agostina desapareció y las primeras horas del domingo. La adolescente llegó a esa vivienda el sábado por la noche, luego de trasladarse en remis desde su casa. El cuerpo habría sido trasladado el pasado lunes al lugar donde fue hallado.

Los restos estaban enterrados y fueron descubiertos por la participación de uno de los perros adiestrados. Garzón dijo que han encontrado restos humanos que tienen un 98 por ciento de posibilidades de ser de Agostina y que esperará el resultado de ADN para terminar de identificar oficialmente a la víctima.

La comunidad de Córdoba se ha movilizado en reclamo de justicia para Agostina, mientras la investigación continúa para localizar el resto de los restos de la adolescente que aún no fueron recuperados. El fiscal Garzón ha solicitado nuevas pericias y análisis de comunicaciones, así como la declaración de testigos que puedan aportar datos sobre los movimientos del sospechoso en los días previos y posteriores al crimen.

La defensa de Barrelier, por su parte, ha cuestionado algunas pruebas y ha solicitado la ampliación de la investigación. Se espera que en los próximos días se realicen nuevas diligencias en la vivienda donde se cree que ocurrió el femicidio, así como en otros lugares relacionados con el caso.

El femicidio de Agostina Vega ha conmocionado a la sociedad argentina, que vuelve a poner el foco en la violencia de género y la necesidad de políticas más efectivas para prevenir estos crímenes. La medida fue ordenada para analizar una serie de comunicaciones recibidas durante los últimos días





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