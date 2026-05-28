Caso Agostina Sánchez: abogada califica de "despiste" la versión del detenido sobre un auto rojo y confirma avances en la investigación

La abogada Fernanda Alaníz, representante de la familia de Agostina Sánchez, actualizó los avances en la investigación por la desaparición de la joven, desmintiendo la declaración del principal sospechoso sobre un automóvil rojo y detallando los resultados de allanamientos, testimonios y cámaras de seguridad.

La abogada Fernanda Alaníz , representante legal de la familia de Agostina Sánchez , desaparecida el sábado 23 de mayo en la localidad de Soto, provincia de Buenos Aires, brindó una actualización sobre el estado de la investigación que se lleva a cabo por la desaparición de la joven.

Según sus declaraciones, los avances más significativos en el caso se derivan de los allanamientos realizados durante el miércoles, los testimonios recopilados de vecinos de la zona y el análisis minucioso de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. En ese sentido, confirmó que la policía científica y otras áreas de investigación especializadas han intervenido activamente en el operativo para esclarecer los hechos.

Uno de los puntos centrales de su declaración fue desmentir la versión proporcionada por Claudio Barrelier, el principal sospechoso detenido por la desaparición, quien había asegurado que Agostina se había subido a un automóvil de color rojo después de encontrarse con él. Alaníz calificó esta afirmación como un intento de despistar, ya que, según indicó, cuentan con la confirmación de que Agostina ingresó nuevamente a su vivienda y no subió a ningún vehículo rojo.

Esta conclusión se sustenta en testimonios de vecinos y en el análisis de las cámaras de seguridad, que habrían registrado la presencia de la joven en el domicilio de Barrelier después de su supuesta salida. Por otro lado, la abogada confirmó que se han retirado cinco personas del domicilio principal de Claudio Barrelier, todas ellas vinculadas a la causa en calidad de testigos.

No obstante, no descartó que, con el correr de las horas y en función de nuevas pruebas, estas personas puedan pasar a ser imputadas, decisión que quedará en manos de la fiscalía a cargo del caso. Hasta el momento, el detenido no ha hecho declaraciones ante la Justicia, aunque se espera que pueda declarar en las próximas horas, instancia en la que, según remarcó Alaníz, podría optar por ejercer su derecho a no declarar.

Asimismo, la madre de Agostina, Pamela Sánchez, ha sido muy insistente en su reclamo: "Que me la devuelvan", mensaje que dirige directamente al acusado, reflejando la angustia y la urgencia familiar por recuperar a su hija





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