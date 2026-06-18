Caso Adorni: Fiscal centra investigación en omisión maliciosa en declaraciones juradas

El fiscal Eduardo Marijuán investiga al diputado y hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, tras una corrección patrimonial que modificó sustancialmente una deuda hipotecaria.

El fiscal federal Eduardo Marijuán ha centrado la investigación en el presunto delito de omisión maliciosa en las declaraciones juradas de Francisco Adorni , hermano del jefe de Gabinete, Nicolás Posse .

Marijuán considera que existe grado de sospecha suficiente sobre ese punto, en medio del escándalo por vuelos privados y propiedades no declaradas del funcionario. El representante del Ministerio Público Fiscal sostiene que Adorni, actual diputado bonaerense, no podía desconocer cómo se realizaban las declaraciones juradas, dado su paso por el Consejo de la Magistratura bonaerense. La causa se inició tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, ex libertaria y ahora opositora al gobierno de Javier Milei.

Francisco Adorni presentó una corrección ante la Oficina Anticorrupción, en la que agregó una herencia de 21 millones de pesos y 12 millones de pesos de deudas adicionales a su patrimonio. En la declaración jurada original de 2025, había reconocido una deuda hipotecaria de 130 millones de pesos, que luego redujo a 57 millones al cierre del período. Esa diferencia motivó la denuncia por presunto incremento patrimonial injustificado.

En la versión rectificativa, la deuda inicial no era de 130 millones sino de 45 millones, por lo que el pasivo final de 57 millones millones implica un aumento real de la deuda de 12 millones, no una reducción como se interpretaba inicialmente. Marijuán solicitó liberar los secretos de cuentas bancarias, reportes a la ARCA y a la ARBA, además de un procedimiento en el Ministerio de Defensa para obtener información sobre ingresos percibidos durante su gestión en esa cartera.

El fiscal puso el foco en el lapso desde diciembre de 2023, cuando Adorni asumió funciones en el ejecutivo nacional. Desde el entorno del legislador, afirman que parte del patrimonio cuestionado proviene de ahorros previos, ingresos familiares y operaciones económicas anteriores a su entrada a la función pública, por lo que descartan una acción dolosa. La investigación avanza en medio de un clima político tenso, con la oposición exigiendo transparencia y el gobierno defendiendo la honorabilidad de sus funcionarios





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