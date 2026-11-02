Casco de Malvinas firmado por Messi en casa de empeños de Ibai Llanos

Emmanuel Banegas presenta casco bélico firmado por Lionel Messi en programa de Ibai Llanos. El objetivo es localizar a la familia del veterano de la Guerra de Malvinas.

El casco militar utilizado durante la Guerra de Malvinas de 1982 y firmado por Lionel Messi ingresó recientemente a la Casa de Empeños de Ibai Llanos. Emmanuel Banegas, un argentino oriundo de Ezeiza, viajó hasta España para presentar esta reliquia histórica al streamer español. La pieza, que conserva marcas del conflicto bélico y una inscripción que dice Born to kill, despertó gran interés entre los evaluadores.

Historia del casco bélico

La historia detrás del objeto lleva más de cuatro décadas de búsqueda. El casco fue utilizado por un veterano durante la guerra y posteriormente estuvo en manos de un coleccionista inglés durante la década de 1980. Antes de morir, este coleccionista decidió entregar el casco con una condición específica relacionada con su destino final.

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Dentro del casco se pueden observar símbolos de paz, el número de escuadrón 252 y grabados internos. Emmanuel Banegas llevó la pieza al ciclo del reconocido streamer español, donde sorprendió tanto a los evaluadores como al propio creador de contenido. La reliquia carga con un significado emocional e histórico que trasciende su valor monetial potencial.

Firma de Lionel Messi y AFA

Un capítulo especial ocurrió cuando Marito, histórico utilero de la Selección Argentina, intervino en la cadena de custodia. A través de su gestión, el casco llegó al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, donde permaneció durante 24 horas. Durante esa estancia, el capitán argentino decidió dejar su firma sobre la pieza.

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Esta intervención incorporó un nuevo elemento significativo a una reliquia que ya poseía un enorme valor histórico. La presencia de la firma de Messi eleva la notoriedad del objeto, aunque el propósito principal no es comercial. Emmanuel Banegas buscaba integrar este símbolo deportivo a la narrativa bélica del casco.

Valoración económica y intención real

Los especialistas del programa señalaron que cascos militares de características similares pueden alcanzar cotizaciones muy altas en el mercado de antigüedades. Sin embargo, Emmanuel dejó claro que no tenía intenciones de desprenderse de él mediante una venta tradicional. El valor de la pieza está ligado a recuperar una parte de una historia que espera reencontrarse con su protagonista original.

Búsqueda de familiares del veterano

Ibai Llanos coincidió con la postura de Emmanuel y rechazó la posibilidad de convertir la historia en una operación comercial. El verdadero propósito es encontrar a los familiares del veterano para que el casco pueda regresar a las manos de quien lo llevó durante la Guerra de Malvinas. La aparición en el programa funcionó como una convocatoria pública.

Se busca aportar información sobre el excombatiente o sus allegados en Mar del Plata. Más allá de la firma de Messi y de su posible cotización, el objetivo central es humanizar el objeto. La reliquia representa un puente entre el deporte y la memoria histórica, buscando cerrar un ciclo abierto desde hace décadas.