Casación confirma el decomiso de 111 bienes en la causa Vialidad, afectando a Cristina Kirchner y sus hijos

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso de 111 propiedades en el marco de la causa Vialidad, impactando directamente a Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner. El tribunal respaldó las condenas y avaló los decomisos por un total de $684.000 millones.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ha ratificado una decisión trascendental en el caso Vialidad , confirmando el decomiso de un total de 111 bienes inmuebles.

Esta resolución judicial tiene un impacto directo sobre Cristina Fernández de Kirchner, así como sobre sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quienes se encuentran implicados en la investigación. El fallo, al que tuvo acceso el medio El Cronista, revela que el tribunal, liderado por el juez Gustavo Hornos y compuesto también por Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ha respaldado las condenas ya firmes dictadas en el expediente.

Además, ha dado su aprobación a la primera fase de decomisos solicitada por los fiscales, cuyo objetivo es cubrir una suma considerable de 684.000 millones de pesos. Esta confirmación representa un avance significativo en la búsqueda de activos vinculados a la presunta corrupción en la obra pública. La decisión de la Casación pone fin a las apelaciones presentadas por las defensas y consolida la posibilidad de recuperar fondos públicos que, según la acusación, fueron desviados a través de maniobras fraudulentas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 había dictaminado previamente, en noviembre del año pasado, el decomiso de 84 propiedades pertenecientes a Lázaro Báez, una a Cristina Kirchner, dos a la empresa Austral Construcciones S.A. , y 19 a Máximo y Florencia Kirchner, quienes son herederos del expresidente Néstor Kirchner.

Esta primera ronda de decomisos ya generó controversia y fuertes críticas por parte de los abogados defensores, quienes argumentaron la legalidad de la adquisición de los bienes por parte de los hijos de la exmandataria. Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos han presentado una defensa basada en la legalidad de las adquisiciones de los bienes inmuebles.

Argumentaron que las propiedades atribuidas a Máximo y Florencia Kirchner fueron obtenidas de manera lícita, ya sea a través del proceso de sucesión hereditaria tras el fallecimiento de Néstor Kirchner, o mediante una cesión de derechos realizada por la propia Cristina Kirchner en el año 2016. Además, las defensas sostuvieron que algunas de las compras originales de estos inmuebles se remontan a fechas anteriores a la presunta maniobra de defraudación que se investiga en el caso Vialidad.

En base a este argumento, alegaron que no se puede sostener un origen ilícito para estos bienes, invocando la buena fe de sus representados y la falta de pruebas contundentes que demuestren una conexión directa entre las adquisiciones y los fondos presuntamente desviados. Sin embargo, los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal han rechazado unánimemente estos argumentos.

Consideraron que las defensas estaban solicitando una reconstrucción contable exhaustiva y prácticamente imposible de llevar a cabo, dada la complejidad del caso y el largo período de tiempo en el que se habrían cometido los delitos. Los magistrados señalaron que, en delitos que se extendieron por más de una década, exigir un rastreo perfecto de cada peso implicaría vaciar de contenido la figura del decomiso, imposibilitando la recuperación de los activos ilícitos.

El tribunal explicó que, en materia penal, el dinero es considerado un bien fungible, lo que significa que puede mezclarse con activos de origen lícito, dificultando su rastreo individual. Por lo tanto, consideraron que basta con demostrar una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial del condenado y la maniobra delictiva, sin necesidad de identificar exactamente cada peso que conforma ese incremento.

Esta interpretación flexibiliza los requisitos probatorios para el decomiso, permitiendo la recuperación de bienes que, aunque no puedan ser directamente vinculados a un acto de corrupción específico, se consideran producto de actividades ilícitas. No obstante, el juez Mariano Borinsky emitió un voto parcialmente disidente, reconociendo la validez de los criterios generales establecidos por la mayoría, pero advirtiendo sobre la existencia de defectos de fundamentación en la aplicación de estos criterios a ciertos inmuebles en particular, especialmente aquellos que fueron heredados por los hijos de Kirchner.

Borinsky argumentó que la resolución no proporcionaba una justificación suficiente para el decomiso de estos bienes, considerando que la conexión entre la herencia y la maniobra delictiva no estaba claramente establecida. Esta disidencia pone de manifiesto la complejidad del caso y la necesidad de un análisis exhaustivo de cada situación particular.

La noticia se encuentra en constante desarrollo, y se espera que en los próximos días se produzcan nuevas actualizaciones sobre el avance del caso Vialidad y las medidas que se tomarán para implementar el decomiso de los bienes





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