Casación confirma el decomiso de 111 bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la incautación de propiedades y terrenos vinculados a la expresidenta y a otros condenados por lavado de dinero. El fallo sostiene que no es necesario rastrear cada flujo financiero para demostrar el origen ilícito de los bienes.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia que ordena el decomiso de 111 bienes vinculados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez , entre otros condenados por el caso de lavado de dinero y corrupción conocido como "la ruta del dinero K".

El fallo rechaza los recursos extraordinarios presentados por las defensas y ratifica la decisión de primera instancia que había dispuesto la incautación de propiedades, terrenos y acciones para reparar el enriquecimiento ilícito. Según la sentencia, el decomiso se fundamenta en que "el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida" y basta con demostrar una "coincidencia temporal y una vinculación económica razonable" entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva, sin necesidad de una reconstrucción contable exhaustiva de cada flujo de dinero.

La medida forma parte de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica. Los bienes a decomisar incluyen terrenos en El Calafate, inmuebles en Río Gallegos y el complejo hotelero Los Sauces, entre otros. En disidencia parcial, el juez Mariano Borinsky se pronunció a favor de conceder los recursos respecto de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner





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