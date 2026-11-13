Casa Sabia inaugura 15 habitaciones premium y amplía su sede en Córdoba con 550 metros cuadrados

Casa Sabia completó la ampliación de su residencia en Córdoba con 15 nuevas habitaciones premium y 550 metros cuadrados adicionales, reafirmando su modelo de Atención Centrada en la Persona.

Casa Sabia ha concluido con éxito la expansión de su residencia ubicada en el barrio norte de Córdoba, específicamente en la dirección avenida Padre Claret 5945. Esta importante renovación arquitectónica y funcional suma 550 metros cuadrados a la infraestructura existente, consolidando un proyecto que busca elevar significativamente los estándares de habitabilidad para la tercera edad.

Detalles de la ampliación de 550 metros cuadrados

La institución finalizó recientemente una obra que incluye la incorporación de 15 nuevas habitaciones individuales, las cuales han sido diseñadas bajo criterios de lujo y confort contemporáneo. Cada una de estas 15 unidades premium cuenta con balcón privado, baño exclusivo y mobiliario de primer nivel, garantizando que los residentes disfruten de la máxima privacidad y funcionalidad en su espacio personal.

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El enfoque del diseño no se limitó únicamente a las áreas privativas. La ampliación contempla la creación de cuatro nuevos espacios comunes especialmente concebidos para fomentar la interacción social. Estas áreas están pensadas para facilitar el encuentro entre residentes, familias y seres queridos, generando oportunidades concretas para la conversación, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos afectivos.

Compromiso con el modelo Atención Centrada en la Persona

Esta expansión responde a la convicción fundacional de Casa Sabia, que desde su apertura en 2022 ha desarrollado un modelo integral basado en la Atención Centrada en la Persona (ACP). Dicha filosofía prioriza la autonomía, respeta las preferencias individuales y valora la historia de vida de cada residente, asegurando que las decisiones sobre su estancia sean tomadas considerando sus necesidades específicas.

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La nueva infraestructura se integra armónicamente con la propuesta arquitectónica original, preservando uno de los atributos más valorados por los usuarios: el amplio parque con jardines, árboles y huerta. Este entorno natural continúa ofreciendo un espacio ideal para el descanso, las actividades al aire libre y el encuentro entre residentes y sus familias, manteniendo intacta la esencia del lugar.

Servicios de salud y próximos pasos para los residentes

La oferta de servicios complementarios también se mantiene en niveles altos de calidad, incluyendo enfermería disponible las 24 horas, seguimiento médico continuo y atención personalizada adaptada a las particularidades de cada persona. Además, se coordinan actividades terapéuticas lideradas por profesionales del área de kinesiología, enfocadas en el bienestar físico, cognitivo, emocional y social de los residentes.

La ampliación ya se encuentra finalizada y las nuevas instalaciones están disponibles para su visualización. Los interesados pueden conocer las mejoras mediante la programación de visitas personalizadas, permitiendo evaluar directamente la calidad, el diseño y la identidad que Casa Sabia aporta a esta nueva etapa de su oferta residencial en la ciudad de Córdoba.