Descubre cómo Carla Pereyra y su pareja transformaron un terreno de 3000 m² en Madrid en un hogar de lujo con 1900 m² construidos, priorizando la luz natural y el minimalismo.

Carla Pereyra y su pareja han establecido su residencia principal en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, la capital española. Esta decisión responde a la necesidad de contar con un espacio amplio que se adapte integralmente a su vida familiar, combinando privacidad con lujo contemporáneo.

La propiedad seleccionada destaca por sus dimensiones considerables, situándose en una zona reconocida por el alto valor inmobiliario y la tranquilidad de su entorno. La elección de este enclave permite a la pareja disfrutar de una arquitectura que dialoga con la naturaleza, ofreciendo una experiencia de vida superior.

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Dimensiones y Estructura del Terreno

La mansión se asienta sobre un terreno de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, lo que proporciona una amplísima superficie para jardines y áreas de recreo. Sobre esta base se construyen cerca de 1.900 metros cuadrados de espacio habitable, una cifra que refleja la magnitud del proyecto residencial.

Esta proporción entre el terreno y la edificación permite una integración armoniosa con el paisaje exterior. La distribución del espacio no solo maximiza la superficie interior, sino que también preserva áreas verdes extensas que rodean la vivienda, asegurando la intimidad de los habitantes.

Filosofía de Diseño y Materiales

Carla Pereyra participó activamente en todas las decisiones vinculadas con el interiorismo y la ambientación de la casa. Su propuesta busca un equilibrio sutil entre comodidad cotidiana, diseño contemporáneo y el uso de materiales cálidos que inviten al relax.

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Desde el exterior, la arquitectura se define por líneas rectas y una estética limpia. Predominan los tonos blancos en las fachadas, complementados por revestimientos de madera que aportan calidez. Los grandes ventanales son elementos centrales del proyecto, diseñados para captar la luz natural.

La entrada de luz natural es fundamental en la concepción del hogar. Este recurso no solo ilumina los espacios interiores, sino que también actúa como un puente visual que conecta el living con el jardín, la zona de descanso y la piscina, eliminando las barreras entre lo interno y lo externo.

El Living y la Paleta Cromática

El living ocupa un lugar destacado en la planta baja de la residencia, funcionando como el corazón social de la casa. La decoración se apoya en una paleta de colores que incluye blancos, beige y tonos arena, los cuales aportan continuidad visual.

Esta elección cromática refuerza la sensación de amplitud y aireación en la estancia. Al evitar colores oscuros o saturados, el espacio parece más grande y luminoso, creando un ambiente sereno y acogedor para la familia.

Uno de los elementos más notables del salón es un gran sofá curvo de color claro. Este mueble, que invita a la relajación, está acompañado por sillones de diseño exclusivo y mesas auxiliares seleccionadas meticulosamente.

Una alfombra de grandes dimensiones delimita el área de estar, estructurando el mobiliario en un grupo cohesionado. Esta técnica de zonificación es esencial en espacios abiertos para definir las áreas de conversación sin necesidad de tabiques físicos.

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Detalles de Madera y Chimenea

La madera tiene un papel protagonista en la ambientación general de la residencia. Aparece tanto en revestimientos de paredes como en escaleras y muebles a medida, creando una atmósfera orgánica y sofisticada.

Este material natural contrasta elegantemente con los tonos claros de las paredes y los suelos. La variedad de texturas en la madera aporta profundidad visual, evitando que la paleta neutra resulte plana o monótona.

Una chimenea de estilo contemporáneo funciona como uno de los principales puntos visuales del ambiente. Su presencia no solo añade un elemento de calidez física, sino que también ancla el diseño del salón, sirviendo como eje alrededor del cual se organiza el resto del mobiliario.

Estilo Vintage y Espacios Funcionales

El diseño interior combina piezas modernas con muebles de inspiración vintage, sumando personalidad al hogar. Las obras de arte contemporáneo, las esculturas y los arreglos florales aportan contrastes y toques de color sin romper la armonía general.

La cocina es amplia y luminosa, siguiendo la misma línea estética del resto de la casa. Cuenta con una gran isla central que funciona como punto de encuentro para las actividades cotidianas de la familia, facilitando la interacción entre quien cocina y quienes reciben visitas.

En el dormitorio principal, la ambientación retoma una estética similar a la de una suite de hotel de lujo. La iluminación cálida, los muebles de líneas simples y el orden visual son los elementos que definen este espacio de descanso.

El resultado es un hogar donde conviven diferentes estilos de forma coherente. La distribución prioriza la circulación fluida, evitando recargar el espacio con demasiados objetos para mantener una sensación de limpieza y orden permanente.