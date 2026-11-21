Diego Alberto Vargas Garzón erigió una vivienda bioconstruida en Capilla del Monte utilizando neumáticos y materiales reciclados. Conoce los detalles de su proyecto en Córdoba.

Diego Alberto Vargas Garzón, un colombiano de 35 años, logró concretar su sueño de radicarse en Argentina al construir una vivienda de 20 metros cuadrados en Capilla del Monte, Córdoba. Tras recorrer el país como mochilero, el joven encontró en este municipio serrano el entorno ideal para establecer raíces definitivas.

Técnica de bioconstrucción con residuos locales

La residencia se ubica en el barrio ecológico Águila Blanca, con vistas directas al Cerro Uritorco. La obra tardó seis meses en completarse y requirió una inversión mínima de aproximadamente U$S 3.000, cifra que refleja los costos de hace una década y excluye la mano de obra. Vargas Garzón utilizó técnicas de bioconstrucción, empleando barro, neumáticos, pallets y botellas de vidrio como materiales principales.

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Estrategia de reutilización de neumáticos y madera

Uno de los pilares del proyecto es la reutilización de residuos industriales. El constructor obtuvo neumáticos de gomerías locales y los llenó con una mezcla de tierra, arena y piedras para crear cimientos compactos. Este método no solo evita que los neumáticos se conviertan en basura, sino que también proporciona resistencia estructural y flexibilidad ante movimientos del terreno.

Diseño pasivo y distribución de espacios

La casa aprovecha el desnivel natural del lote y funciona como una estructura semi-subterránea. Desde el exterior parece de una sola planta, pero contiene dos niveles. La planta baja alberga la cocina y un ambiente social, mientras que el nivel superior contiene el dormitorio principal. El diseño permite que la luz natural ingrese mediante botellas de vidrio integradas en las paredes, creando un efecto de vitral.

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Inercia térmica y adaptación climática

La construcción está optimizada para la eficiencia energética pasiva. Durante las mañanas de invierno, los muros de barro absorben el calor solar y lo liberan gradualmente para templar el interior. Esta técnica aprovecha las condiciones naturales del sitio, reduciendo la necesidad de sistemas de climatización artificiales y manteniendo una temperatura estable.

Expansión profesional y compromiso comunitario

La experiencia adquirida en Capilla del Monte derivó en la creación de Horneros Bioconstrucción, empresa fundada junto a su hermano Sebastián. Más allá de la edificación, Vargas Garzón participa activamente en la comunidad, colaborando en proyectos de producción de alimentos orgánicos, actividades artísticas y brigadas vecinales de prevención de incendios forestales.