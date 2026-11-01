Casa Blanca planea autoridad ejecutiva si democratas ganan Congreso 2026

La administracion de Trump desarrolla estrategias ejecutivas sobre aranceles e inmigracion para mantener agenda si perder control del Congreso en elecciones de mitad de mandato.

WASHINGTON. La Casa Blanca del presidente Donald Trump ha pasado los últimos meses preparándose meticulosamente para una posible toma del control del Congreso por parte de los demócratas. Según se ha revelado, la administración ha estado desarrollando planes detallados para seguir impulsando partes importantes de su agenda a través del poder ejecutivo. Esta estrategia busca mantener el momentum político mientras se prepara para enfrentar las inevitables investigaciones a su gestión en un escenario de división de poderes.

Estrategia legal con Stephen Miller

Altos funcionarios de la administración, entre ellos el subjefe de gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought, han estado trabajando en estrecha colaboración con la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca desde el mes de abril. Su objetivo principal ha sido identificar acciones ejecutivas concretas que el presidente pueda llevar a cabo sin necesidad de la aprobación del Congreso. Estas medidas abarcan áreas críticas como la inmigración, la imposición de aranceles, la reducción de costos de vivienda y la gestión del gasto federal.

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Las tres personas que conocen estos planes, las cuales hablaron bajo condición de anonimato para proteger la confidencialidad de las deliberaciones internas, confirmaron que esta es una priorización estratégica de alto nivel. La planificación no es improvisada, sino el resultado de meses de análisis jurídico y político. El objetivo es asegurar que, incluso si los republicanos pierden la mayoría, la Casa Blanca tendrá herramientas legislativas alternativas a su disposición.

Roles clave de Russell Vought

El asesor legal de la Casa Blanca, Will Scharf, junto con su equipo de abogados, están analizando exhaustivamente las opciones disponibles. Su tarea consiste en determinar qué puede hacer Trump legalmente por su cuenta, dónde podrían encontrarse los límites de su autoridad constitucional y, lo más importante, cómo defender esas decisiones en los tribunales federales. Este trabajo es fundamental para anticipar las demandas judiciales que podrían surgir de un Congreso oposicionista.

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Russell Vought, cuya Oficina de Administración y Presupuesto de EE.UU. supervisa el gasto federal, está examinando qué prioridades pueden seguir adelante utilizando el dinero ya asignado por el Congreso. Según las fuentes, Vought también quiere modificar las normas federales sobre subvenciones para dar a los funcionarios designados políticamente una mayor influencia en qué programas gubernamentales reciben dinero de los contribuyentes.

Paradoja del poder ejecutivo

Esta planificación pone de manifiesto una paradoja de las elecciones de mitad de mandato del martes. Si los demócratas obtienen el control del Congreso, podrán investigar a Trump, bloquear nuevas leyes y limitar sus prioridades de gasto. Sin embargo, Trump conservaría una amplia autoridad ejecutiva sobre el comercio, la política exterior y la burocracia federal. Esta es una autoridad que ya ha ejercido con vehemencia durante su segundo mandato, demostrando una tendencia a gobernar mediante decretos.

Desde que regresó al cargo en enero de 2025, Trump ya puso a prueba el alcance del poder presidencial. Ha utilizado la autoridad ejecutiva para imponer aranceles generalizados, intensificar la aplicación de las leyes de inmigración, reducir la plantilla federal y perseguir objetivos de política exterior. Entre estos últimos se incluye la guerra contra Irán, todo ello sin la aprobación del Congreso ni nuevas leyes. Este patrón establece un precedente para su respuesta ante una posible pérdida de mayoría.

Respuestas políticas y encuestas

Si los republicanos pierden el control del Congreso, Trump dijo que espera poder vetar proyectos de ley durante uno o dos meses antes de llegar a acuerdos con los demócratas. Durante una aparición en el podcast Pod Force One del New York Post, un extracto del cual se publicó el domingo, el presidente declaró: Supongo que me convertiré en el señor veto. Y luego, en algún momento, probablemente llegaremos a acuerdos. Esta postura refleja su confianza en la capacidad de negociación y su disposición a utilizar su poder de veto como herramienta principal.

Para revertir las estrechas mayorías republicanas actuales, que son de 218-214 en la Cámara de Representantes y 53-47 en el Senado, los demócratas necesitan obtener cuatro escaños más en cada cámara. Las encuestas de opinión actuales dan como favorito a los demócratas para ganar la Cámara, mientras que el resultado en el Senado aún está por definirse. Esta incertidumbre ha impulsado la preparación anticipada de la Casa Blanca.

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Medidas ejecutivas propuestas

Durante el último mes, Trump celebró mítines por todo el país intentando preservar el control republicano del Congreso. Esto ocurrió incluso mientras sus asesores se preparan en privado para un panorama político muy diferente en 2027. La Casa Blanca ha rechazado la posibilidad de derrotas republicanas y ha acusado a los medios de comunicación de promover una narrativa falsa y sensacionalista sobre el estado de las encuestas.

Entre las medidas ejecutivas que se están considerando se encuentran nuevos aranceles a las importaciones de minerales críticos y turbinas eólicas. También se contemplan normas más estrictas sobre visas para estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales. Estas medidas están destinadas a reducir los costos de la vivienda y la construcción, según declaró un funcionario de la Casa Blanca. Las agencias federales ya han presentado propuestas y revisiones legales de estas acciones.

Confort ante la oposicion

Según indicaron las fuentes, también quieren modificar las normas federales sobre subvenciones para dar a los funcionarios designados políticamente una mayor influencia en qué programas gubernamentales reciben dinero. Esto podría otorgar a la Casa Blanca más poder sobre el gasto federal sin necesidad de la aprobación del Congreso. El objetivo es mantener el control sobre la distribución de recursos a pesar de la oposición legislativa.

Trump fue informado sobre los preparativos y participó en las conversaciones al respecto, según declaró un funcionario de la Casa Blanca. La administración mantiene una postura de fortaleza interna. La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó: Esta administración y los republicanos sensatos seguirán asegurando nuestras fronteras, restableciendo la ley y el orden, devolviendo más dinero a los bolsillos de los estadounidenses que trabajan duro y logrando victorias para el pueblo estadounidense.

La respuesta de la Casa Blanca refleja una estrategia dual: combatir públicamente la narrativa demócrata mientras se prepara secretamente para la peor de las situaciones políticas. Cuando se le preguntó qué tan cómodo se sentiría Trump gobernando mediante la autoridad ejecutiva bajo un Congreso demócrata, una de las personas con conocimiento del asunto respondió con una sola palabra: Muy cómodo. Esta declaración resume la filosofía de la administración ante la posibilidad de una división de poderes en las próximas elecciones de mitad de mandato.