Casa Blanca niega participación en fuga de Flávio Bolsonaro a Miami

La Casa Blanca descartó su rol directo en la huida de Flávio Bolsonaro desde Argentina a Florida, aunque confirmó que Trump autorizó su visado de entrada.

La Casa Blanca emitió un comunicado oficial para negar que existiera una participación directa de Estados Unidos en la fuga del excandidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro. Este hecho ocurrió tras su derrota en las elecciones contra el presidente Lula da Silva durante el balotaje. A pesar de contar con una prohibición legal de salir del territorio brasileño, Bolsonaro viajó a Miami el miércoles pasado junto a su familia. La llegada se realizó a bordo de un avión privado que despegó desde Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, Argentina. Esta noticia se encuentra actualmente en proceso de actualización constante.

Confirmación del visado y decisión presidencial

El canciller de la administración de Donald Trump, quien también ejerce como secretario de Estado, dio declaraciones en una conferencia de prensa durante la cumbre del G20 celebrada en Atlanta. En este evento, Marco Rubio confirmó que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro ya disponía de un visado válido previamente. Rubio señaló explícitamente que fue el presidente Trump quien tomó la decisión final de autorizarle la entrada al país. Esta aclaración busca distinguir entre la emisión de un visado y una operación coordinada para la fuga.

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Reclamos de legisladores demócratas en el G20

Las declaraciones del secretario de Estado se produjeron en un contexto de altas presiones políticas. Se registraron fuertes reclamos por parte de legisladores demócratas presentes en el evento internacional. Estos políticos exigieron determinar si funcionarios estadounidenses en Argentina o en Ecuador participaron en la coordinación del itinerario hacia Florida. Dicha coordinación se anticipó en medios de comunicación como TN, generando un gran escándalo diplomático. La investigación se centra en verificar la posible implicación de agencias gubernamentales en el viaje.

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Detalles logísticos de la salida desde Misiones

Los detalles operativos del viaje han sido objeto de intensa escrutinio por parte de la prensa y las autoridades. Flávio Bolsonaro arribó a territorio estadounidense junto a sus seres queridos en una aeronave privada. El punto de salida fue específicamente la ciudad de Puerto Iguazú, ubicada en la frontera norte de Misiones. Esta ruta permitió evadir las restricciones legales que impedían su movimiento dentro de Brasil. La Casa Blanca mantiene firmemente su postura de no haber intervenido directamente en la logística de la huida.

Contexto político y consecuencias diplomáticas

El incidente ocurre en un momento delicado para las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. La derrota electoral de Bolsonaro ante Lula da Silva no resolvió las tensiones legales que enfrentaba la familia. La capacidad de evadir una prohibición de salida del país genera interrogantes sobre la aplicación de la ley internacional. Mientras tanto, la administración Trump se limita a justificar la entrada basada en la documentación migratoria válida. La situación continúa evolucionando con nuevas declaraciones y posibles investigaciones congresuales.