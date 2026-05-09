Casa Art Nouveau del arquitecto Morten Rønnow a la venta en Belgrano R

Una propiedad icónica de estilo Art Nouveau, diseñada por el renombrado arquitecto danés Morten Rønnow y ubicada en una de las avenidas más exclusivas de Belgrano R, sale al mercado con un valor de US$2.000.000. Construida en 1925, esta vivienda de 720 m² conserva su esplendor original con materiales nobles, espacios amplios y detalles arquitectónicos únicos. La casa destaca por su diseño histórico y su autenticidad, incluyendo vitrales originales, herrería artesanal y terrazas privadas. Además, se encuentra en una zona residencial prestigiosa, rodeada de veredas amplias y un entorno arbolado que compléter su atractivo. La obra de Rønnow, asociada a edificios emblemáticos como el Otto Wulff, la.textualiza a esta propiedad como un testimonio cultural y patrimonial en el corazón de Buenos Aires.

En una de las avenidas más buscadas de Belgrano R , una casa de estilo Art Nouveau sale al mercado con un valor de US$2.000.000 y un diferencial difícil de igualar: su autoría.

La propiedad fue proyectada por el arquitecto danés Morten Rønnow, el mismo que dejó su huella en el icónico Edificio Otto Wulff, ubicado en la Avenida Belgrano al 600 y con 680 ojos por sus esculturas en el frente. Construida en 1925, la vivienda cumplió un siglo y conserva gran parte de su impronta original. Con 720 m2, se despliega en varios niveles y combina materiales nobles, espacios amplios y una relación directa con el exterior.

Techos de más de tres metros de altura, pisos de pinotea, mármol, vitraux y herrería artesanal forman parte de un conjunto que mantiene su identidad pese al paso del tiempo. El acceso principal abre a un hall de recepción que conduce a un living-comedor de generosas dimensiones, con salida directa al patio. La casa suma cocina independiente equipada, comedor diario, lavadero y garage para dos autos.

En plantas superiores, se distribuyen cuatro dormitorios, varios en suite, con terrazas privadas, además de un playroom con vitral original y un entrepiso tipo loft que permite usos flexibles, desde estudio hasta espacio independiente





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