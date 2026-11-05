Cartes exige acción urgente a Peña por crisis bancaria y juicio político

Horacio Cartes lanza ultimátum al presidente Santiago Peña por la intervención de Ueno Bank. La ANR impulsa el juicio político con 35 firmas en Diputados.

El líder de la Asociación Nacional Republicana ( ANR), Horacio Cartes, emitió un comunicado este martes exigiendo que el presidente Santiago Peña actúe con urgencia y firmeza para resolver la crisis financiera actual. Cartes advirtió explícitamente que no debe existir impunidad para nadie involucrado en los hechos, posicionando su postura como una demanda directa de responsabilidad política y legal ante la situación nacional.

Ultimátum contra la impunidad bancaria

Desde la Junta de Gobierno de la ANR se interpretó el pronunciamiento de Cartes como un mensaje entre líneas dirigido al Ejecutivo. Una alta autoridad del partido confirmó a LPO que si Peña no toma medidas concretas en las próximas horas, se considerará instar a las bancadas coloradas a acompañar formalmente el pedido de juicio político. Fuentes cercanas al exmandatario admitieron que, hasta la fecha, no ha habido ningún acercamiento oficial por parte de Peña ni de Pedro Alliana hacia Cartes, aunque reconocen que las puertas están abiertas dada la gravedad de la coyuntura.

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Firmas para el juicio político en Diputados

Paralelamente, en la Cámara de Diputados, la bancada liderada por Mauricio Espínola sumó sus firmas al libelo acusatorio contra el presidente y su vicejefe de Estado. Por el momento, existen 35 legisladores a favor de iniciar el proceso de destitución, incluyendo las firmas de Roberto González, Daniel Centurión y Juan Maciel. Para que la iniciativa prospere, se requiere el apoyo de dos tercios de los presentes, según lo establecido en el reglamento parlamentario vigente.

Causa: Intervención de Ueno Bank

El principal argumento esgrimido por el movimiento abertzale y sus aliados es la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank. Los legisladores opositores culpan al jefe de Estado y a su vicepresidente de ser los responsables del bloqueo de los fondos de miles de ahorristas y del deterioro de la estabilidad económica general. El documento acusa a quienes tuvieron el deber de conducir, controlar y supervisar el sistema financiero de no responder adecuadamente ante el colapso.

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Presión social y agenda legislativa

La tensión institucional aumenta con la convocatoria a una marcha en el microcentro prevista para este miércoles por la tarde, lo que suma presión externa al Gobierno. En la mesa directiva de Diputados, presidida por Raúl Latorre, se aguarda que la solicitud reúna las firmas necesarias para convocar a una sesión extraordinaria mañana a las 10:00. Latorre reconoció errores del presidente pero no aclaró si el oficialismo apoyará la destitución.

Aislamiento de Peña y posibles reconciliaciones

Santiago Peña permanece recluido en Mburuvicha Róga desde el lunes por la noche, sin agenda oficial ni declaraciones públicas, manteniendo una comunicación mínima con su vice. Mientras tanto, la decisión del vice y las dudas sobre el ministro reabren la puja por la fórmula, planteando una posible reconciliación entre Cartes y Peña que podría influir en la dinámica interna del partido y la disidencia.