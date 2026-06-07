Cartas de la suerte de la semana

La semana de cartas de la suerte nos trae cambios y oportunidades. La carta del Emperador nos dice que el día de la suerte es el 10/6, con colores rojo y azul, y números de la suerte 02, 05 y 27. Los signos compatibles son Libra, Capricornio y Acuario.

La semana de cartas de la suerte nos trae cambios y oportunidades. La carta del Emperador nos dice que el día de la suerte es el 10/6, con colores rojo y azul, y números de la suerte 02, 05 y 27.

Los signos compatibles son Libra, Capricornio y Acuario. Es importante mantener buenos hábitos y no confiar en nada ni nadie, ya que se atraen dinero pero también envidias y brujerías. No caigan en fraudes, manipulaciones ni falsos trabajos y quemen energías oscuras para cortar lo negativo y atraer abundancia. La semana de energías fuertes y revueltas es un momento de juntas laborales por cambio de puesto y mejoras, y reciben dinero extra por el cobro de una deuda.

Traten de no tener doble vida y de ser más contantes en cuestiones amorosas. Días de amores prohibidos y apasionados, y tomen decisiones sabias que les convengan a ustedes. Cuiden bien su casa y no dejen entrar a cualquiera ni que se llene de energías negativas. Invitación para un viaje y cuídense de chismes, intrigas y malos vecinos, así como de celos y corajes.

Traten de estar más tranquilos y no exagerar tanto. La carta del Mago nos dice que el día de la suerte es el 11/6, con colores azul y verde, y números de la suerte 03, 06 y 11. Los signos compatibles son Géminis, Virgo y Capricornio. Traen doble suerte rápida y avanzan sin freno y crecen económicamente.

Es momento de crecer económica y personalmente, y júntense con gente positiva y quítense todo lo negativo. La semana de prisa y de juntas laborales es un momento de administrar bien su tiempo y quitarse la pesadez. Mediten, recen y hablen con Dios para quitarse la angustia. Conecten con la naturaleza y riqueza, y confíen en todo lo que hagan.

Se acercan personas honestas para negocios y háganlos. Sean más sabios al contestar y no dejen que les gane lo explosivo o los impulsos. Piensen dos veces antes de decidir o hacer. Posibilidades infinitas de crecimiento económico.

Arreglen su casa para vivir mejor y llega un amor verdadero para los casados, con embarazo en puerta. Dinero, riqueza y estabilidad, y reviven pleitos del pasado, aléjense y no les den tanta importancia. Pidan un deseo que será cumplido casi inmediatamente y traten de mirar más allá y analicen qué necesitan para ser felices.

La carta de la Estrella nos dice que el día de la suerte es el 12/6, con colores blanco y naranja, y números de la suerte 09, 32 y 33. Los signos compatibles son Piscis, Acuario y Libra. Brillan y regálense algo que necesitan. Les llega una sorpresa que esperaban y no le hagan caso a chismes, intrigas o polémicas.

Aléjense de esas energías y momento de buscar un mejor trabajo en otra ciudad o en el extranjero para mover energías de progreso. Organicen un viaje para su cumpleaños y cambien su forma de pensar hacia lo positivo. Gasten en ustedes y salen victoriosos en un proceso legal. Se resuelven problemas y no vuelvan con amores del pasado.

Perdonen y perdónense, no hicieron nada malo. Dinero, suerte y estabilidad, y juntas laborales. Una mujer de poder les ofrece trabajo y acepten. Dejen ir malos sentimientos y personas negativas.

Dejen ir lo que los dañaba. Dispuestos a soltar, no justifiquen tanto y suelten para avanzar. La carta del Carro nos dice que el día de la suerte es el 9/6, con colores blanco y azul, y números de la suerte 13, 22 y 71. Los signos compatibles son Piscis, Capricornio y Escorpio.

No se detengan, sigan avanzando. Quiéranse más, gasten en ustedes y proyecten qué necesitan para ser felices. Traten de sentirse queridos y que valen. Es su momento de ser felices y no dar tanto a los demás.

Programen un viaje o algo que los haga felices. Es tiempo de recuperar la estabilidad mental con ejercicio, buena alimentación y buen sueño. Reciben dinero y están en el camino correcto en lo laboral y en los negocios. Traten de sincronizar más su tiempo.

Protéjanse con algo de oro o plata para cortar malas vibras. Cuidado con chismes, intrigas y envidias de gente cercana. Relación estable. Arreglen su casa para vivir mejor.

Logran cortar malas vibras y energías tóxicas: su ángel de la guarda los acompaña. Alguien de afuera les habla de amor verdadero. Posibilidades de abrirse a nuevos caminos laborales. No digan tanto que no: quítense temores y anímense, el pasado quedó atrás.

Tengan una visión más elevada de lo que quieren en la vida y enfóquense. La carta de As de Espadas nos dice que el día de la suerte es el 10/6, con colores rojo y naranja, y números de la suerte 01, 24 y 28. Los signos compatibles son Acuario, Aries y Sagitario. Derrotan enemigos y cortan energías negativas.

Triunfos legales y en temas de papeles. Triunfo en sus manos: logran lo que tanto necesitan





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