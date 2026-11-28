Letícia Villar, condenada en Rusia, escribe al presidente Lula denunciando condiciones precarias en la prisión y su vinculación a la negociación con el ruso Serguéi Cherkásov.

La deportista brasileña Letícia Villar, conocida como Lelê, ha enviado una carta al Presidente Lula en la que relata las duras condiciones de su encierro en Rusia. Villar, condenada a cinco años y dos meses por posesión de drogas, cuestiona la justicia local y expresa su esperanza de ser liberada mediante un intercambio de prisioneros con el ciudadano ruso Serguéi Cherkásov. La misiva fue entregada esta semana a la Casa Rosada por Marco Aurélio de Carvalho, abogado y coordinador del grupo Prerrogativas.

Condena y vinculaciones con inteligencia rusa

Villar fue detenida en julio de 2025 al cruzar la frontera entre Estonia y Rusia con 6,2 gramos de hachís. El texto judicial la vinculó directamente a una negociación que involucra a Serguéi Cherkásov, un hombre señalado por la Policía Federal como un presunto agente de inteligencia. Aunque Villar reconoce en su carta que cometió un error al no conocer las leyes locales y priorizar su salud mental, sostiene que la condena se basa en hechos que ella califica como falsos y arbitrarios.

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Denuncias de violencia y persecución

En el documento, firmado el 5 de noviembre, la exjugadora del equipo de fútbol playa de Barcelona describe jornadas laborales extenuantes y condiciones de detención precarias. Denunció haber sido insultada con el término despectivo mono y haber sufrido amenazas. Además, afirmó que la persecución por su orientación sexual lesbiana ha sido el aspecto más difícil de soportar durante su encarcelamiento.

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Clima extremo y resistencia física

Tras ser trasladada en agosto a la colonia penal IK-2 de Yavas, en la república de Mordovia, Villar enfrenta temperaturas que pueden descender por debajo de los 40 grados bajo cero. Para sobrellevar el frío extremo y el dolor en el cuerpo, la deportista, medallista de bronce en los Juegos Mundiales de Playa, mantiene una rutina de entrenamiento iniciada a las cuatro de la mañana en el baño de la prisión. Intentó levantar 605 kilos pero tuvo que anunciar su retiro tras una caída.

Posibles negociación de intercambio

Un funcionario gubernamental confirmó, solicitando anonimato, que el gobierno ruso busca un intercambio de prisioneros que incluye a Villar y a Serguéi Cherkásov. Este acuerdo potencial la situaría en el mismo escenario carcelario que la baloncestista estadounidense Brittney Griner, quien fue enviada a la misma prisión de Yavas en 2022. Villar ha apelado a la historia de lucha del Presidente Lula para lograr una salida por extradición o expulsión.