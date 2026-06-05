Carry trade en pesos: ¿hasta cuándo es rentable?

Análisis de las estrategias de carry trade en Argentina, donde las bajas tasas en pesos y la cercanía al techo de la banda cambiaria aumentan los riesgos. Se determinan los niveles de tipo de cambio que tornarían negativas las inversiones en moneda local, y se ofrecen recomendaciones según el perfil del inversor.

El mercado cambiario argentino ha mostrado movimientos significativos en las últimas jornadas, con el contado con liquidación (CCL) superando los $1500 y el dólar MEP por encima de los $1430.

Esta dinámica ha reducido la distancia hacia el techo de la banda cambiaria establecida por el Banco Central, situándose en un 14% para el CCL y un 22% para el MEP. Ante este escenario, los inversores que mantienen posiciones en activos en pesos comienzan a evaluar con mayor cautela los riesgos asociados a la volatilidad cambiaria.

La baja en las tasas de interés nominales en pesos, que apenas superan el 2% mensual en los tramos más largos de la curva, ha hecho que las estrategias de carry trade se vuelvan cada vez más exigentes. En este contexto, es crucial determinar el nivel del tipo de cambio que podría tornar negativas estas inversiones medidas en dólares. Para analizar la viabilidad del carry trade, los especialistas calculan los puntos de equilibrio.

Por ejemplo, para que una Lecap con vencimiento a fin de junio deje de ser atractiva, el dólar debería subir un 1,6% desde los valores actuales; para julio, un 3,6%; para agosto, menos de un 5,6%; y para noviembre, menos del 11,3%. Estos umbrales revelan que cualquier movimiento alcista del dólar podría erosionar rápidamente las ganancias en pesos.

Lisandro Meroi, Analista de Research de TSA Bursátil, señala que el mercado confía en que los flujos cambiarios mantendrán la estabilidad temporalmente, pero advierte que la decisión de permanecer en pesos debe basarse en el perfil de riesgo de cada inversor. Los conservadores podrían considerar tomar ganancias y pasarse a instrumentos dolarizados, dado que los rendimientos en pesos, medidos en dólares, ya son negativos en muchos casos.

En cambio, los perfiles más agresivos podrían continuar en carry trade solo si esperan que el tipo de cambio se mantenga estable o se aprecie. Maximiliano Tessio, asesor financiero, añade que la compresión de tasas observada en los últimos meses se ha sustentado en la baja volatilidad post electoral, la normalización monetaria y la mejora de expectativas macro.

Sin embargo, considera que el margen para seguir comprimiendo es limitado y que el mercado es más sensible a ruidos políticos, inflacionarios o externos. Por ello, recomienda estrategias balanceadas que mantengan exposición selectiva a pesos en tramos cortos y cobertura parcial con dólar duro para administrar la volatilidad. En conclusión, el escenario actual exige una evaluación cuidadosa de los riesgos y retornos, donde las estrategias de carry trade enfrentan un desafío considerable ante la posibilidad de movimientos cambiarios imprevistos





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