Carrió califica de experimento catastrófico la columna de Milei sobre IA en Financial Times

La diputada Elisa Carrió cuestionó duramente el artículo del presidente Javier Milei en el Financial Times sobre inteligencia artificial, advirtiendo sobre un totalitarismo corporativo y llamando a la resistencia.

La diputada nacional Elisa Carrió , referente de la Coalición Cívica, emitió una dura crítica contra la columna que el presidente Javier Milei publicó en el diario Financial Times acerca de la inteligencia artificial.

En una carta abierta dirigida al pueblo argentino, Carrió advirtió que el texto del mandatario constituye un experimento catastrófico para la dignidad humana y que promueve un totalitarismo corporativo encarnado en la figura del empresario Peter Thiel, dueño de Palantir, una firma de Big Data que en sus inicios fue financiada por la CIA estadounidense. La legisladora comparó a Thiel con el Anticristo y subrayó las advertencias de la filósofa Hannah Arendt sobre los peligros de la pasividad ante el avance de regímenes totalitarios.

Carrió instó a la resistencia activa para defender la libertad humana frente a lo que consideró una disolución de las reglas morales impulsada por el proyecto oficial. Milei, en su artículo publicado el pasado miércoles, había expresado su deseo de convertir a Argentina en un laboratorio para el desarrollo de la inteligencia artificial, bajo un esquema de mínima intervención estatal amparado en lo que denominó Súper RIGI, un régimen de incentivos para grandes inversiones que el Gobierno presentó al Congreso la semana anterior.

El Presidente planteó que las sociedades anónimas o entidades podrían ser operadas por agentes de inteligencia artificial o robots, y argumentó que, para que estos sistemas sean realmente útiles, deben ejercer un juicio independiente en entornos impredecibles, lo que conlleva riesgos reales. En la redacción del artículo también participó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien ha sido un defensor de la desregulación tecnológica.

Milei sostuvo que las innovaciones genuinamente nuevas requieren infraestructura tecnológica y digital estratégica, y que Argentina debe aprovechar su potencial en este campo. La respuesta de Carrió no se hizo esperar. En su carta, la diputada calificó el proyecto de Milei como un experimento catastrófico para la dignidad humana, ya que disuelve las reglas morales y entrega el poder a una corporación privada.

Llamó a la resistencia desde la conciencia, afirmando que quien no esté atento y siendo luz en medio de la oscuridad será culpable político del totalitarismo que se avecina. Carrió también criticó los ataques del Presidente a la prensa y apuntó contra sus exsocios de Juntos por el Cambio, a quienes acusó de haber permitido el ascenso de Milei.

En el final de la carta, exhortó a defender la ley, la libertad, el libre albedrío, el derecho y la justicia, y a repudiar el proyecto del mandatario. La polémica se da en un contexto de creciente debate a nivel global sobre el control de la inteligencia artificial y el poder de las grandes corporaciones tecnológicas, así como sobre el futuro de las democracias liberales frente a nuevas formas de autoritarismo digital.

La advertencia de Carrió resuena con las preocupaciones de diversos sectores que ven en la agenda de Milei un riesgo para los derechos humanos y el estado de derecho





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