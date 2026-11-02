Carrefour CyberMonday 2026: Xiaomi y Motorola con hasta 20% de descuento

Carrefour Argentina lanza ofertas de hasta 20% de descuento en celulares Xiaomi y Motorola durante el CyberMonday 2026, con 12 cuotas sin interés para renovar tecnología ante la inflación.

La cadena de supermercados Carrefour relanzó sus promociones en telefonía móvil para el CyberMonday 2026, ofreciendo opciones de cuotas sin interés y descuentos de hasta el 20%. Esta acción comercial se enfoca en facilitar el recambio de tecnología mediante planes de 3, 6 y 12 cuotas sin interés en un contexto de inflación acumulada. La campaña busca estabilizar el presupuesto familiar al fijar montos mensuales predecibles frente al alza generalizada de precios.

Detalles del Plan de Cuotas y Precios

Las ofertas incluyen el smartphone Xiaomi Redmi A5 con un precio de contado de $259.999 o la posibilidad de abonarlo en 12 cuotas de $24.999,91 utilizando la tarjeta Mi Carrefour Crédito. Este modelo representa una alternativa financiera para proteger el dinero frente a la depreciación de la moneda local, permitiendo a los compradores combinar descuentos directos por pago en una sola cuota o diferir el costo sin recargo.

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Además del dispositivo Xiaomi, el catálogo presenta los teléfonos Motorola Moto G17 y Moto G06 con condiciones similares de financiamiento. Los clientes pueden optar por 3 cuotas fijas hasta la versión de mayor espacio del Motorola Moto G17 de 256 GB, la cual tiene un valor de $369.999 en 6 cuotas. Todas las promociones cuentan con la posibilidad de gestionar la adquisición tanto en las sucursales físicas como en el portal web oficial de la cadena.

Ventajas del Motorola Moto G17

La línea de celulares Motorola Moto G17 se destaca por incluir paneles LTPS de 6,72 pulgadas con resolución Full HD+ de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 391 ppi. Estos dispositivos están disponibles en versiones de 128 GB y 256 GB, ofreciendo una nitidez superior para la lectura de documentos y la reproducción de videos en alta definición. La conectividad NFC en estos modelos permite pagos de proximidad y recarga de tarjetas de transporte.

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En el departamento técnico, el Motorola Moto G17 utiliza un chip MediaTek Helio G81 de ocho núcleos a 2,0 GHz para garantizar un rendimiento estable en aplicaciones de mensajería y redes sociales. Todos los modelos cuentan con 4 GB de memoria RAM para la gestión del sistema operativo. La cámara principal incorpora un arreglo doble con un sensor principal de 50 megapíxeles con apertura f/1.88, un gran angular de 5 megapíxeles y un sensor Flickering para eliminar destellos.

Especificaciones del Xiaomi Redmi A5

El Xiaomi Redmi A5 enfoca su propuesta en brindar una pantalla amplia de 6,88 pulgadas para la navegación táctil, con una resolución HD+ de 720 x 1640 píxeles. Este equipo viene de fábrica con el sistema operativo Android 15 y un cargador rápido de 15 W en la caja, lo que evita gastos extra en accesorios esenciales tras la compra. El procesador utilizado es el UNISOC T7250, también trabajando a 2,0 GHz.

Para la fotografía, el smartphone Xiaomi equipa una cámara principal de 32 megapíxeles asistida por inteligencia artificial y una lente frontal de 8 megapíxeles con soporte HDR. El conjunto incluye el cable USB Tipo-C, una funda protectora y la llave para la tarjeta SIM, reforzando el valor de la compra con protecciones para los componentes internos.

Rol del Mi Carrefour Crédito

La presencia del programa Mi Carrefour Crédito permite a los consumidores acceder a esquemas de financiamiento sin interés, lo que se posiciona como un mecanismo de defensa ante la volatilidad económica. Al programar los egresos mensuales con certidumbre, las familias pueden amortiguar el efecto del alza de precios sobre su presupuesto. La campaña valida estas condiciones crediticias al 2 de noviembre de 2026, ofreciendo una ventana clara para la adquisición de tecnología.

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Impacto en el Mercado y Compras

El mercado argentino responde positivamente a estas estrategias al combinar rebajas directas de hasta el 20% sobre los precios de lista con facilidades de pago diferido. La oferta ataca la necesidad de renovación tecnológica al ofrecer equipos con procesadores de ocho núcleos que aseguran funcionalidad a largo plazo. Los compradores pueden verificar los datos oficiales de la campaña comercial y las condiciones vigentes en el sitio web de la cadena.