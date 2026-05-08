Carolina Topola: Criada bajo la cultura de la restricción, su lucha por la autenticidad y la conexión con su cuerpo

Carolina Topola, periodista y locutora, comparte su experiencia de crecer en una familia que le inculcó una cultura de la restricción y la presión por alcanzar un cuerpo "correcto". Desde una edad temprana, comenzó a sentirse insegura y a buscar refugio en la comida para calmar su ansiedad social. A los 15 años, su patrón de atracones y su desconfianza profunda hacia su propio ser se afianzaron, hasta que encontró la fuerza y la confianza para comenzar a habitar su autenticidad y su conexión con su cuerpo.

En mi niñez sufría de ansiedad social, siempre me sentía menos que el resto, mis compañeritas eran más lindas, más seguras de sí, vivía bajo la idea de que yo era una amenaza para mí, que no era suficiente.

Entonces, me comparaba con los otros, en lugar de abrirme a lo diferentes que somos todos y de tener la posibilidad de habitar nuestra autenticidad. Llegaba a los encuentros sociales: grupos de fin de semana o inclusive colegio y, al instante, me agarraba una ansiedad galopante que hacía que quisiera huir, irme corriendo, lo que se conoce en psicología como trauma: lucha, huida o congelamiento.

Carolina Topola no recuerda con exactitud cuántos años tenía cuando sus padres la llevaron a una nutricionista, pero recuerda que los temas vinculados al peso empezaron a aparecer en su vida alrededor de los 10. En su casa, sus padres hablaban delante de ella de esos "5 kilitos" que siempre le habían sobrado, desde una mirada sobre la salud que en aquel momento era más externa y rígida que integral.

Lo hacían con preocupación y con la intención de cuidarla, pero también dentro de una lógica muy extendida en ese tiempo: la de que había que encajar en una forma determinada, incluso a costa del bienestar emocional. Criada bajo la cultura de la restricción, fue creciendo entre mandatos, exigencias y ciertas ideas sobre cómo debía verse un cuerpo "correcto".

Con los años, entendió que muchas de esas expectativas no nacían del deseo de hacerle daño, sino de creencias heredadas, de una manera de entender la salud que sus propios padres también habían recibido. Sin embargo, para una niña, esa presión podía sentirse como una pérdida de libertad: como si el cuerpo propio siempre estuviera en falta y hubiera que corregirlo antes de poder simplemente habitarlo con tranquilidad.

"Recuerdo que hasta he llegado a pedirle a mis hermanos que le pidieran a mi mamá que les compraran golosinas y me las dieran. Fui criada bajo la cultura de la restricción, porque como no era flaca no merecía la conexión con el placer", dice





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anxiedad Social Cultura De La Restricción Confianza En Sí Misma Conectarse Con Su Cuerpo Fuerza Interior Identidad Corporal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menús desde $20.000 en Perú Week: cuáles son los restaurantes de Buenos Aires que participanHasta el 10 de mayo, hay platos típicos, cocina nikkei y opciones vegetarianas en locales de la Ciudad; hay propuestas individuales y alternativas para compartir con ceviche, causa, lomo saltado y pisco sour

Read more »

Desde el jardín deslumbra en el teatro Metropolitan con Guillermo FrancellaLa obra adaptada por Marcos Carnevale y protagonizada por Guillermo Francella destaca por su éxito de taquilla y una escenografía impactante diseñada por Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez.

Read more »

“Senasa es el organismo más importante de Argentina desde todo punto de vista”Bernardo Cané sobre las tareas sanitarias

Read more »

Grandilocuente anuncio de Javier Milei desde el avión presidencial: 'SÚPER RIGI'Mientras intenta recuperar la agenda política, cooptada por los escándalos de corrupción que salpican a su Jefe de Gabinete, Javier Milei anunció más ventajas para las empresas que inviertan en el país en sectores hoy no desarrollados.

Read more »