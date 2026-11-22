La senadora Carolina Losada reveló que el gobierno propone suspender las PASO para evitar derrotas electorales. El análisis político expone la contradicción con el discurso económico de Milei y la falta de argumentos coherentes para la reforma.

La senadora Carolina Losada, integrante del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y representante del radicalismo en Santa Fe, ha explicitado con absoluta transparencia el motivo estratégico detrás de la propuesta de suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En una declaración que ha generado un intenso debate sobre la ética democrática, la política ha admitido que la medida busca evitar un "lío económico" asociado al alto nivel del riesgo kuka y, sobre todo, impedir que se repita la situación política vivida durante la gestión de Mauricio Macri.

Esta confesión directa contrasta marcadamente con el rigor argumentativo que el propio presidente Juan Pablo Milei exigió en el pasado. Durante la administración de Macri, cuando el riesgo país se disparaba, Milei acusaba a los funcionarios de Cambiemos de ser "útiles" e "incompetentes", y rechazaba la narrativa oficial que atribuía el descontento a los temores frente a Cristina Fernández de Kirchner (CFK). La postura actual de Losada y su sector ignora esta crítica histórica, priorizando la supervivencia política inmediata sobre la consistencia doctrinaria.

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Incoherencias en los Argumentos de Gasto

Para sustentar la modificación de las reglas electorales, diversos actores han esgrimido la supuesta naturaleza de las PASO como un simple "gasto" financiero. Esta justificación resulta altamente inconsistente cuando se examina la práctica real de muchos de sus defensores. Numerosos gobernadores y dirigentes que han impulsado la duplicación de procesos electorales provinciales no han cuestionado el costo de esas medidas, desmontando la idea de que el presupuesto es la barrera principal. Además, existe una contradicción histórica notable, ya que las primarias fueron el mecanismo esencial para definir las candidaturas presidenciales de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2015 y 2023.

Paradojas en la Legislación Nacional

La situación se complejiza aún más con la conducta parlamentaria de algunos legisladores. Existe un grupo significativo que mantiene las PASO vigentes en el ámbito provincial, donde les beneficia, pero vota a favor de eliminarlas en el Congreso de la Nación. Losada renuncia a cualquier intento de ofrecer razones públicas sustanciales para esta discontinuidad democrática. Al admitir que la suspensión es una medida transitoria para "esta vez", reconoce implícitamente que las reglas se modifican estratégicamente en función de quién es el adversario, sugiriendo que en el futuro, si la marea política cambia, el mecanismo podría resucitarse.

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El Doble Temor Económico y Político

La admisión de Losada revela un temor profundo y dual que afecta tanto a la esfera económica como a la política electoral. El llamado "mejor equipo económico de la historia argentina" enfrenta una crisis donde convergen el aumento de la inflación, la apreciación del dólar y la incertidumbre generada por factores internacionales, incluyendo la derrota de Donald Trump. Ante este escenario, el círculo cercano al gobierno teme que la situación se descontrole y que la popularidad del modelo se erosionen irremediablemente ante la sociedad civil.

Desde la perspectiva política, el peligro de perder el poder mediante las urnas se percibe como una amenaza superior a cualquier principio institucional. Esto sugiere una inversión de valores donde la democracia, caracterizada por su esencial incertidumbre, se ve como un riesgo inaceptable. Modificar las reglas desde el poder en beneficio propio, para perjudicar al adversario político, constituye una práctica antidemocrática que cuestiona la esencia misma del sistema institucional argentino.