Carlos Vinícius falla tres penales seguidos en la Sudamericana: Gremio no pudo con Palestino

En una jornada llena de sorpresas en la Conmebol Sudamericana, el delantero brasileño Carlos Vinícius protagonizó un episodio histórico al fallar tres penales consecutivos en el partido entre Gremio y Palestino. A pesar de este increíble error, el partido terminó en empate, dejando a los equipos en una posición ajustada en el grupo F. Mientras tanto, Deportivo Riestra venció a Montevideo City Torque en un partido con otro momento insólito, donde el delantero uruguayo Kevin Silva desperdició una oportunidad clara de gol.

La jornada de este miércoles en la Conmebol Sudamericana dejó momentos que quedarán grabados en la memoria de los aficionados. Uno de los episodios más llamativos ocurrió en el partido entre Gremio y Palestino , donde el delantero brasileño Carlos Vinícius protagonizó una situación sin precedentes al fallar tres penales consecutivos.

El primer intento fue detenido por el arquero chileno Sebastián Pérez, quien adivinó el lado del remate. Sin embargo, el árbitro ordenó repetir el penal debido a que Pérez se había adelantado. En el segundo intento, Vinícius cambió la dirección del balón, pero Pérez volvió a atajar. El juez, una vez más, detectó un adelantamiento del guardameta y mandó repetir la ejecución.

En el tercer intento, el brasileño se resbaló al patear, y Pérez despejó el balón sin problemas. A pesar de este increíble episodio, Vinícius logró marcar un gol desde fuera del área en los minutos finales, aunque el árbitro lo anuló por una mano previa de un compañero.

Gremio no pudo capitalizar sus oportunidades y el partido terminó en empate, dejando a Palestino con solo dos puntos en el grupo F. Mientras tanto, en el otro encuentro del grupo, Deportivo Riestra venció a Montevideo City Torque en un partido que también tuvo su momento insólito. Con el marcador igualado a un gol, el delantero uruguayo Kevin Silva se encontró solo frente al arco rival, con el arquero Ignacio Arce vencido.

Sin embargo, en un error difícil de creer, Silva remató por encima del travesaño, desperdiciando una oportunidad clara de gol. El asistente no marcó fuera de juego, por lo que la jugada era válida. Este fallo le costó caro a Montevideo City Torque, que no pudo mantener la ventaja y terminó perdiendo por 2-1. El arquero Arce destacó la importancia del triunfo para Riestra, afirmando que el equipo estaba muy contento y que debían disfrutar el logro.

En la clasificación del grupo F, Montevideo City Torque lidera con seis puntos, seguido de Gremio y Riestra con cuatro, mientras que Palestino cierra la tabla con dos unidades. Estos resultados demuestran que la Sudamericana sigue siendo una competición llena de sorpresas y momentos inolvidables





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