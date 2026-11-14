Carlos Tevez lanza Apache Producciones para su despedida en Boca Juniors

Carlos Tevez fundó Apache Producciones SRL para organizar su partido de despedida en La Bombonera. Esta es la nueva empresa de entretenimiento del exjugador.

El exfutbolista Carlos Tevez formalizó su entrada al mundo empresarial mediante la creación de la firma Apache Producciones S.R.L., una entidad dedicada a la gestión del entretenimiento deportivo y cultural. Esta iniciativa surge tras concluir su trayectoria como delantero de élite en clubes internacionales y busca institucionalizar su legado a través de la producción de eventos.

Detalles de Apache Producciones y Capital Inicial

La constitución de esta nueva sociedad se registró oficialmente en el Boletín Oficial el pasado 28 de octubre, momento en el que se definieron los socios fundadores y la estructura inicial del negocio. Carlos Tevez participó junto a su representante histórico, Adrián Ruocco, para impulsar este proyecto que tiene como fin principal la organización y promoción de actos de relevancia en la industria del espectáculo.

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La empresa cuenta con un capital social inicial de $1 millón, monto que garantiza la solidez financiera necesaria para operar en el competitivo mercado de eventos. Como gerente general de la nueva firma fue designado Diego Daniel Tevez, hermano del exdelantero, quien asumirá la responsabilidad directa de la administración y la ejecución operativa de los proyectos emprendidos.

Las actividades comerciales de Apache Producciones S.R.L. abarcan un amplio espectro que incluye la producción y promoción de eventos deportivos, artísticos y culturales. La firma también se encargará de la contratación de personalidades de renombre, la venta de entradas, la gestión de experiencias VIP exclusivas y la administración de patrocinios estratégicos para garantizar el éxito comercial de cada iniciativa.

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El Partido Homenaje en La Bombonera

El debut oficial de la productora estará marcado por la organización del encuentro homenaje a Carlos Tevez, previsto para el domingo 20 de diciembre. Este evento tendrá lugar en el estadio de Boca Juniors, conocido como La Bombonera, que será el escenario elegido para despedir al jugador con la ovación de su público más fiel y leal.

Ya se han confirmado la asistencia de figuras de talla mundial que compartirán cancha con el exestrella del Manchester United y de la Juventus. Entre los invitados destacados se encuentran Sergio Agüero y Martín Palermo, quienes participarán activamente en este partido simbólico que busca honrar la carrera internacional de Carlos Tevez y su legado en el fútbol argentino.

Alianzas con Bullpadel y World Padel S.R.L.

La incursión empresaria de Carlos Tevez no se limita a la producción de eventos, sino que también abarca el auge del pádel mediante el proyecto Apache 32 Pádel. Este desarrollo integral se realizó en alianza con la firma especialista española Bullpadel, aprovechando la popularidad global de este deporte para crear una marca comercial sólida y reconocida.

La estructura societaria detrás de este negocio se formalizó en junio de 2025 con la creación de World Padel S.R.L. y Global Padel S.R.L. En World Padel S.R.L., Adrián Ruocco posee el 51 por ciento de las acciones y Diego Tevez el 49 por ciento, delineando una gestión compartida que busca optimizar los recursos y maximizar la rentabilidad del emprendimiento en el sector deportivo.

Como parte de esta alianza estratégica, se comercializó una línea propia de equipamiento deportivo que incluye modelos de paletas oficiales de alta gama, como la Apache Power 32 con un valor de $295.200 y la Vertex 03 Apache a $499.000. La colección también abarca indumentaria, calzado especializado y accesorios deportivos que explotan comercialmente la mítica dorsal 32, número icónico que acompañó a Tevez en su paso por Inglaterra.

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Inversiones en Aerocomercial y Energías Renovables

El portafolio de negocios de Carlos Tevez acumula antecedentes en diversos sectores de la economía real, evidenciando una estrategia de inversión diversificada y ambiciosa. En septiembre de 2020, participó en la constitución de Fly Summer S.A., originalmente Avatars S.A., junto al empresario Daniel Mautone, adquiriendo el 50 por ciento de las acciones para operar en el transporte aéreo de pasajeros y cargas.

También mostró interés en las energías renovables al ingresar como accionista con un 10 por ciento en Sideli S.A. en 2016. Esta inversión buscaba la adquisición de proyectos eólicos pertenecientes a la compañía española Isolux-Corsán, aunque años más tarde esta operación quedó sujeta a investigación en la Justicia federal por las condiciones de compra y venta de los activos.

Historial Inmobiliario y de Moda Urbana

En el sector de la moda, Carlos Tevez lanzó en septiembre de 2011, mientras jugaba en el Manchester City, la marca de ropa masculina Tevez 32 junto a Sismo Jeans. Esta iniciativa comercializó colecciones urbanas en locales multimarca del país, aprovechando su imagen pública para conectar con el mercado juvenil y urbano.

Su trayectoria inversora también incluye desarrollos inmobiliarios como Love Córdoba, emprendimiento proyectado por Inverco en la capital cordobesa. El exfutbolista destinó cerca de u$s1,5 millones para adquirir tres departamentos en este complejo, aunque el proyecto finalmente quedó inconcluso y derivó en la liquidación judicial del fideicomiso en 2023, marcando un capítulo diferente en su historial de negocios.

La creación de Apache Producciones S.R.L. representa el siguiente paso en la diversificación profesional de Carlos Tevez, quien busca consolidarse no solo como una leyenda del deporte, sino como un empresario visionario capaz de liderar proyectos de gran envergadura que trasciendan el ámbito de los campos de juego.