El empresario teatral Carlos Rottemberg detalla el inicio de su temporada 49 en Mar del Plata. Analiza la influencia de la economía y la televisión abierta en la convocatoria de público y el programa Precios Amigables.

El empresario teatral Carlos Rottemberg se encuentra en plena preparación para iniciar su temporada número cuarenta y nueve de teatro en Mar del Plata, un evento que constituye una tradición ininterrumpida en la historia cultural y económica de la ciudad costera. El emprendedor, consultado recientemente por la radio emisora Radio 750, estableció que su balance anual oficial se realizará en el mes de marzo, momento en el cual evaluará los resultados obtenidos durante el ciclo estival.

Contexto Económico y Desafíos del Sector

Carlos Rottemberg afirmó que la actividad teatral no opera de forma aislada, sino que está intrínsecamente ligada a la realidad macroeconómica del país. El empresario detalló que a lo largo de su carrera ha experimentado temporadas excelentes, temporadas muy malas, otras trágicas y algunas regulares, un recorrido que él describe como la historia misma de Argentina. Ante este escenario, su estrategia empresarial se centra en continuar operando con normalidad.

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Rottemberg subrayó que su compañía es una empresa marplatense que tiene a numerosas personas a cargo y gestiona diversos ámbitos donde se desarrolla la actividad teatral. La prioridad del equipo es llevar a cabo una cartelera lo más atractiva posible para el público, conscientes de que una porción significativa del turismo que elige Mar del Plata como destino también consume espectáculos culturales como parte fundamental de su experiencia vacacional.

Transformación Cultural y Medios de Comunicación

Sin embargo, Carlos Rottemberg argumentó que las dificultades actuales del teatro marplatense no se explican únicamente por la coyuntura económica, sino por una transformación estructural en el consumo cultural observada desde hace años. El empresario señaló que existe una notable ausencia de figuras populares que, históricamente, funcionaban como grandes convocantes masivas. Rottemberg recordó que en 2010 tuvo que desprenderse de un teatro que había construido previamente, y en 2017 ya planteaba que hacía siete años que había cambiado la manera de vacacionar.

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El empresario identificó un cambio profundo en la percepción de su materia prima, que son los actores, y sostuvo que este problema afecta a otras plazas teatrales del país, como Villa Carlos Paz. La causa principal, según su análisis, está relacionada con la pérdida de las grandes estrellas que surgían de la televisión abierta. Citó a íconos como Alberto Olmedo como ejemplos de figuras que atraían multitudes, y enfatizó que cuando estas estrellas dejaron de viajar o desaparecieron físicamente, se notó un descenso claro en la convocatoria.

Rottemberg explicó que Mar del Plata es una ciudad que popularmente siempre se nutrió de la televisión. Aclaró que esto no implica que no puedan estrenarse obras de alta calidad teatral, como Made in Lanús o El Equilibrista, pero destacó que masivamente el número más grande de espectadores siempre lo generó la convocatoria de la figura popular. Este fenómeno excede la coyuntura económica y tiene más que ver con la falta de ficción de hace muchos años en la televisión abierta argentina.

Estrategia de Precios y Comparativas Regionales

El empresario teatral cuestionó lo que considera una mirada instalada y errónea sobre Mar del Plata, según la cual los espectáculos en la ciudad tendrían valores especialmente elevados. Carlos Rottemberg compartió que trabajó en ambas ciudades principales, ya que nació en Buenos Aires y adoptó Mar del Plata como su base. Señaló que durante todo el año, de enero a noviembre en la capital, donde los precios de las entradas son mucho más altos, nadie le pregunta por los costos.

No obstante, todos los meses de noviembre recibe preguntas frecuentes sobre el precio de las entradas en Mar del Plata. Rottemberg puntualizó que una entrada en Buenos Aires para el mismo espectáculo puede valer entre 80 o 90 mil pesos por la platea más cara, mientras que en Mar del Plata cobran 70 mil pesos, lo que genera una percepción distorsionada. Comentó que está instalado socialmente que en Mar del Plata, respecto a los precios, es como la cuna de la inflación, una afirmación que él refuta defendiendo la ciudad.

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El empresario aclaró que cualquiera que pasa por Mar del Plata sabe, por ejemplo, que se come mucho más barato que en Buenos Aires. Para combatir la percepción de costos elevados en el entretenimiento, Rottemberg anunció que inventaron hace cuatro años el programa Precios Amigables. Esta iniciativa garantiza una entrada sin letra chica en Mar del Plata, específicamente en platea y no colgado de la araña.

El programa Precios Amigables asegura que la gente sabe que todos los días, en todas las funciones y con todos los métodos de pago, existe una entrada más popular para poder comprar. Esta estrategia ha funcionado eficazmente para mantener la accesibilidad. El programa comenzó oficialmente en noviembre de 2023, con entradas a un precio inicial de 12 mil pesos.

Proyección para la Temporada Próxima

Para el próximo verano, el valor de las entradas amigables en el Teatro Regio llegará a los 48 mil pesos. Carlos Rottemberg aseguró que este incremento debe analizarse rigurosamente en relación con la evolución general de los precios y la inflación del período. El empresario concluyó que si se pone esa cifra de 12 mil pesos de noviembre de 2023 en la tabla de inflación, da un valor mucho mayor que 48 mil pesos, justificando así el ajuste nominal en términos reales y de poder adquisitivo.