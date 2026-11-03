Carlos Melconian anuncia candidatura y critica el modelo de Milei

El economista Carlos Melconian confirmó que será candidato y advirtió que el 80% de la población enfrenta dificultades económicas bajo el gobierno de Javier Milei, exigiendo un cambio de rumbo hacia el crecimiento.

El economista Carlos Melconian confirmó durante una entrevista realizada este lunes con el programa Solo una vuelta más de la cadena TN que será candidato a un cargo de elección popular. En su intervención, el especialista cuestionó con dureza el rumbo económico actual y advirtió sobre el agotamiento de la polarización política que ha dominado la agenda argentina.

Crítica al modelo económico de Javier Milei

Carlos Melconian afirmó que la sociedad argentina muestra señales claras de cansancio frente a las alternativas políticas que han definido el debate en los últimos años. El economista, quien tuvo un rol técnico cercano a la candidata Patricia Bullrich, destacó que existe una demanda generalizada por un formato nuevo que priorice el progreso y evite los extremos ideológicos.

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El analista sostuvo que la realidad macroeconómica no ha mejorado sustancialmente en términos globales desde 2011, aunque las condiciones para la mayoría de los ciudadanos son ahora más precarias. Melconian detalló que apenas el 15% de la población se encuentra en una situación económica favorable, mientras que el 80% del país atraviesa dificultades significativas.

Según el criterio de Carlos Melconian, el problema estructural trasciende la discusión sobre el equilibrio fiscal y la política monetaria impulsada por Javier Milei. El experto argumenta que es imperativo recuperar el empleo, recomponer los salarios y reconstruir el acceso al crédito para permitir que las familias logren equilibrar sus cuentas personales.

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La necesidad de un nuevo liderado político

Aunque reconoció que el actual presidente instaló un debate necesario sobre las dimensiones del Estado, Carlos Melconian consideró que la propuesta económica actual no representa una solución sostenible. El economista señaló que ni el Estado anterior ni el modelo actual pueden funcionar, lo que requiere un enfoque distinto para salir de la crisis.

El economista utilizó una metáfora contundente para describir lo que considera necesario en la conducción del país: dejó la motosierra y agarró una batuta. Según su análisis, se requiere una figura que funcione como un ordenador, que tienda puentes, demuestre empatía y tenga un país detrás de su cabeza para saber lo que se quiere lograr.

Carlos Melconian explicó que asume esta responsabilidad política porque ha desarrollado su carrera en la Universidad de Buenos Aires y tiene a sus hijos en Argentina. Considera que llegado un momento de la vida, existe la obligación moral de devolver algo a la sociedad tras una trayectoria profesional consolidada en el país.

Expectativas de cambio y próximos pasos

Ante la pregunta sobre si su aspiración es la presidencia, el economista no precisó el cargo específico ni el espacio político desde el cual buscará competir. Sin embargo, dejó claro que va a liderar un proyecto de crecimiento en la Argentina y que hay un olor a cambio de clima político.

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La entrevista de este lunes con TN sirvió para lanzar la señal de que el centro de la acción política debe ser volver a crecer y recuperar la aspiración del progreso. Carlos Melconian advirtió que vivir extremos no dio resultado y que la sociedad está cansada de esas dinámicas polarizadas.

El anuncio de Carlos Melconian marca un punto de inflexión en el escenario político local, donde se observa una creciente demanda por figuras que ofrezcan soluciones concretas más allá del discurso ideológico. El futuro de esta iniciativa dependerá de cómo se articule con otros actores y si logra consolidar un frente amplio que atienda las necesidades del 80% de la población mencionada.