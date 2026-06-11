Carlos Lampe analiza debilidades de Argelia y le advierte a Lionel Scaloni

El ex jugador de la Selección analiza las debilidades de Argelia y le advierte a Lionel Scaloni en un diálogo con TyC Sports.

Carlos Lampe analizó las debilidades de Argelia después de la derrota en el amistoso preparatorio del que participó activamente en Kansas . Detalles a los que Lionel Scaloni deberá estar atento.

, reveló Lampe en diálogo con TyC Sports.

"Todo el primer tiempo salimos limpio. Teníamos el jugador libre por derecha. El lado más débil de ellos es cuando les progresás por izquierda. Por ahí podíamos meter un cambio de frente o que el central resete el juego," está un poco parado, siendo autorreferencial al destacar que en saques de meta pudo "filtrar pelotas para el lateral izquierdo y el interno nuestro".

Y que además Bolivia le rompió "al espacio" para poder rematar.

"Rompiendo al espacio y llegando de atrás. Por ahí está el partido porque ellos van a estar muy cerrados esperando un contragolpe": perdimos pelotas y nos generaron situaciones".debe evitar cortar las jugadas y mostrarse ordenado.

"Creo que no va a tener problemas (ante Argelia) si marcan en ataque y cortan las jugadas. Es un equipo que apuntará a alguna pelota perdida, o a un córner en ataque para la Argentina (y salir de contra)". A nivel macro, el ex CABJ señaló comparativamente que independientemente de Amoura -al que definió como un "chiquitito encarador"-, el primer adversario de la Selección.

Eso sí, recalcó que "por algo están en el Mundial" y que la Argentina no puede "mirar por encima a ningún rival porque todos van a querer mostrarse". Anote, Selección: acá hay varios secretos





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