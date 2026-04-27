Carlos Frugoni, exfuncionario del Ministerio de Economía, es destituido por omisión de bienes en Estados Unidos

El exsecretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, fue despedido tras omitir declarar propiedades en Palm Beach, Estados Unidos, y sociedades offshore. La investigación periodística reveló que poseía siete departamentos en Florida, valorados en cerca de 2 millones de dólares, adquiridos entre 2020 y 2022 sin declararlos ante la Oficina Anticorrupción ni el fisco.

Carlos Frugoni , el exfuncionario del Ministerio de Economía que fue destituido este domingo, había omitido declarar ante la Oficina Anticorrupción y el fisco la propiedad de al menos cinco departamentos en Palm Beach, Estados Unidos.

Aunque presentó su renuncia formal a petición del Gobierno, que la aceptó, su cargo oficial era el de secretario de Coordinación de Infraestructura en el Ministerio de Economía. En la práctica, Frugoni estaba a cargo de privatizar y concesionar rutas, una labor que ya había desempeñado previamente en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde lideró AUSA durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y participó en la construcción del Paseo del Bajo.

Una investigación periodística reveló que Frugoni había adquirido una serie de propiedades a su nombre o a través de empresas registradas en el estado de Delaware, todas ubicadas al sur de Miami y compradas entre 2020 y 2022. Ante las preguntas sobre la omisión de estos bienes en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Frugoni respondió: 'Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué.

También voy a incluir los departamentos en ARCA'. Sin embargo, la omisión en los documentos obligatorios por el cargo que ocupaba y ante el fisco habría tenido repercusiones en sus cargos anteriores en la Ciudad. Las propiedades de Frugoni en Florida se extienden a siete departamentos, cinco de los cuales están ubicados en la exclusiva zona de Palm Beach.

Entre ellos se encuentran el departamento 309 de 300 Waterway Drive South en Lantana, valuado en 187.000 dólares; un departamento en 13212 Glenmoor Drive en West Palm Beach, valuado en 216.000 dólares; el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, también en West Palm Beach, valuado en 193.000 dólares; y el departamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard en South Palm Beach, valuado en 212.000 dólares. Estos cuatro fueron adquiridos mediante sociedades offshore.

El quinto, el único registrado directamente a su nombre y también no declarado, es la unidad 626 de 5187 Oak Hill Lane en Delray Beach, comprado en 2021 por 215.000 dólares y actualmente valuado en 310.000 dólares. En total, estas propiedades sumarían un valor cercano a los 2 millones de dólares.

En sus explicaciones, Frugoni admitió ser el titular de dos sociedades comerciales registradas en Wyoming y Delaware, Estados Unidos, que utilizó para adquirir las propiedades: Genova LLC y Waki LLC. Tampoco declaró estas sociedades ni unos 400.000 dólares que habría tenido en una cuenta en Estados Unidos y utilizado para comprar una casa en Tigre.

Vinculado al ministro de Economía y con conexiones con el empresario Nicolás Caputo, la salida de Frugoni fue tan confusa como todo lo que lo rodeó desde que estalló el escándalo. Mientras su entorno afirmaba que 'él renunció, decidió dar un paso al costado y ya está regularizada su situación', desde otras áreas del Gobierno eran categóricos: 'Fue despedido'





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