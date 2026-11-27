El exministro de Economía paraguayo Carlos Fernández Valdovinos se presentó ante la justicia acusada en el escándalo del colapso de Ueno Bank.

El expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y el exsuperintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, también enfrentan prisión preventiva por el colapso financiero. Esta nueva detención se suma al expresidente Santiago Peña, quien está encarcelado desde el 6 de noviembre pasado tras un juicio político. La Fiscalía General del Paraguay amplía la red de investigaciones sobre el escándalo económico que involucra a Ueno Bank SA.

Carlos Fernández Valdovinos se entregó voluntariamente el viernes a las autoridades competentes, cumpliendo con una orden de detención emanada por el Ministerio Público Fiscal. El exministro de Economía, de 61 años, se encuentra bajo investigación por los delitos de administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos. Su comparecencia inmediata refleja la presión legal que el Estado paraguayo ejerce sobre los antiguos altos funcionarios vinculados al caso.

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Detalles del mecanismo de la denuncia fiscal

La acusación contra Fernández Valdovinos se sustenta en una resolución firmada por él mismo en julio de 2025. En dicho documento, autorizó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a depositar 250 mil millones de guaraníes en certificados de depósito de ahorro de Ueno Bank SA. Esta suma equivale a 38.838.100 de dólares de la Caja Fiscal, fondos previsionales que resultaron esenciales para la operación bancaria antes de su quiebra.

Un segundo elemento clave para la Fiscalía es la firma de un contrato de consultoría con Federico Miguel Vázquez Villasanti, exvicepresidente y CEO de Ueno Bank, realizada el 6 de agosto pasado. Este acuerdo se interpretó como una retribución personal a cambio de la autorización ministerial previa. Valdovinos ya había dejado el Ministerio de Economía al momento de firmar, pero el vínculo temporal sugiere un beneficio ilícito por la gestión realizada.

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Posiciones y otros implicados en la causa

El documento de la Fiscalía explica que el instrumento de consultoría documentó las condiciones pactadas, dando forma escrita a la retribución supuesta. Además de Valdovinos, procesados y encarcelados se encuentran Marco Aurelio González Maldonado, Miguel Ángel Mora, Aldo Javier Rodríguez González y Liana Emilce Caballero Krause. Estos exdirectivos del Banco Central del Paraguay están alojados en la Agrupación Especializada o en el Departamento Judicial según sus roles específicos.

La trama también involucra a familiares del expresidente Santiago Peña. Francisco Peña Palacios, hermano del exmandatario, cumple prisión preventiva en la Agrupación Especializada. Su esposa, Rocío Caballero Bosch, se encuentra bajo arresto domiciliario. Estas detenciones consolidan el alcance político del escándalo, que trasciende a los directivos financieros para abarcar la cúpula del gobierno anterior.

Impacto real y próximos pasos judiciales

El Ministerio Público Fiscal tomará la declaración indagatoria a Carlos Fernández Valdovinos el sábado a las 10.30 horas. La audiencia se celebrará en la sede de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Este procedimiento es el siguiente paso formal en la investigación que busca esclarecer la transferencia de recursos públicos hacia la entidad bancaria fallecida.

El caso representa uno de los mayores escándalos económicos en la historia reciente de Paraguay. La quiebra de Ueno Bank afectó a miles de ahorradores y generó una crisis política que culminó con la destitución de Santiago Peña mediante un voto en contra del oficialista Partido Colorado. Las investigaciones continúan activas para determinar las responsabilidades finales en la administración de los fondos públicos.