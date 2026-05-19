Carlos Díaz, psicólogo imputado en caso de Maradona, defiende su papel y chats con psiquiatra

El psicólogo Carlos Díaz declaró en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona y defendió su ingreso al equipo que atendía a Maradona. Díaz lamentó que la psiquiatra Cosachov no lo escuchara y aseguró que nunca tuvo contacto con ningún enfermero salvo en el momento en que Maradona murió. Díaz también habló sobre posibles medicamentos que se buscaron administrarle.

El acusado se defendió alegando que su rol no incluía visitar a Maradona en ningún momento mientras él recibía atención médica. El psicólogo Carlos Díaz declaró en el segundo juicio por la muerte de Maradona y defendió su papel dentro del equipo que atendía a él.

Díaz mencionó varios chats que mantenía con la psiquiatra Agustina Cosachov y que fueron incorporados a la causa. Uno de ellos, con fecha del 28 de noviembre de 2020, fue mencionado por su abogado y hacía referencia a la salud cardíaca de Maradona. Díaz sostuvo que no conoce nada de cardiología y recordó que cuando Maradona sufrió un accidente cardíaco, él tenía 9 años.

Según Díaz, la psiquiatra Cosachov no lo escuchó, lo que llevó al psicólogo a intentar modificar la estrategia de abordaje junto a ella. Díaz también mencionó que en un momento, Maradona no quería que lo visitara y que de esta manera intentó evitar que permaneciera aislado. Díaz fue incorporado al grupo de WhatsApp denominado 'Parte médico Olivos' para compartir actualizaciones sobre el estado de salud del exfutbolista.

Díaz se preguntó cómo seguir la psicoeducación en aquel grupo y recordó que en un momento dado, Maradona no queria que visitara y por ende, lo incorporaba al grupo del que resultaba que quería ir contra la estrategia de abordaje junto a Cosachov. Según Díaz, él trataba de explicar en aquel grupo familiar, lo primero de los tratamientos psicoterapéuticos, y que los familiares de Maradona se acercaran solo para ver la medicación solo en el caso de que Maradona muriera





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