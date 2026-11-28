Carlos Curci deja su cargo al frente de RTA el 1° de diciembre. Fernando Subirats asume la dirección de los medios públicos oficiales tras evaluación de gestión.

Carlos Curci ha anunciado su renuncia efectiva al cargo de interventor de los medios públicos en Argentina, finalizando así una etapa de dieciséis meses al frente de la estructura estatal de comunicación. El Gobierno de Javier Milei ha confirmado que la salida se formalizará a partir del 1° de diciembre, fecha en la que el periodismo dará paso a una nueva directiva.

Relevo en la Dirección de RTA

Fernando Subirats asume oficialmente como nuevo interventor de los medios públicos el 1° de diciembre, reemplazando directamente a Carlos Curci en la titularidad de Radio Nacional, Canal 7, y las señales Encuentro, Paka-paka y DeporTV. Esta designación cierra el periodo de gestión iniciado por Curci en agosto del año pasado bajo el decreto 525/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos.

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La decisión de cambiar al frente de la Radio Televisión Argentina (RTA) responde a una evaluación interna que determinó el fin de una etapa administrativa. Las fuentes gubernamentales detallaron que Curci fue el responsable de la línea de contenidos artísticos en las pantallas oficiales, y que el gobierno considera que ha llegado el momento de concluir su permanencia en el cargo para abrir un nuevo ciclo en la gestión pública.

Evaluación del Mandato y Perfil Profesional

Durante su mandato de dieciséis meses, Carlos Curci trabajó en estrecha colaboración con la dupla conformada por Manuel Adorni y el expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Javier Lanari, quien ejerció como secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno hasta junio de este año. Esta alineación permitió mantener una estrategia de comunicación coherente con la agenda económica y política del executive.

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La trayectoria profesional de Curci está profundamente vinculada al sector agropecuario y a la comunicación corporativa. Se desempeñó como vocero de la Sociedad Rural Argentina y coordinó la Red de Comunicadores de Latinoamérica y el Caribe. Su experiencia incluye la conducción de programas radiales especializados en temas económicos y políticos desde 2006, además de su rol como asesor y columnista en diversos medios.

Procesos de Transición y Nuevos Mandatos

Fernando Subirats, quien se desempeñaba como subsecretario de comunicación y Medios Públicos, ya contaba con la gestión operativa de los canales bajo el decreto 649/2026, firmado el 1° de agosto. Su experiencia previa incluye la dirección ejecutiva de Radio Nacional entre 2018 y 2019, y su rol como gerente periodístico de Alpha Media, grupo dueño de Radio Rivadavia, hasta 2025.

Mientras se define el nuevo esquema administrativo a la semana siguiente, la Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos permanecerá vacante. Las responsabilidades administrativas inmediatas serán asumidas temporalmente por Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia desde julio. El gobierno informó que, en conjunto con Curci, se decidió dar un paso al costado para renovar el enfoque en la pantalla estatal.