Carlos Baute en 'Es mi sueño' y su nuevo tema musical 'Quién mejor que tú' en Buenos Aires

El nuevo formato 'Es mi sueño' combina música, historias conmovedoras y artistas dispuestos a competir para presentarse frente a un público masivo como premio final. Carlos Baute compartió una tarde con TN Show para promocionar su participación como jurado en el ciclo y el lanzamiento de su nuevo tema musical. Además, Carlos se presentará en Buenos Aires en octubre y cantará el primer tema de su nuevo trabajo musical 'Quién mejor que tú'. Este sencillo mantiene el estilo romántico e inconfundible de Baute como referente indiscutido del pop latino iberoamericano, aunque también apuesta fuerte y explora ritmos en auge como el afrobeat.
El nuevo formato 'Es mi sueño' combina música, historias conmovedoras y artistas dispuestos a competir para presentarse frente a un público masivo como premio final.
Este ciclo se realizará en el próximo mes de octubre y traerá al escenario temas como 'Colgando en tus manos', 'Te regalo', 'Amarte bien' y 'Quién te quiere como yo'. Carlos Baute compartió una tarde con TN Show para conversar sobre su participación como jurado en el ciclo y el lanzamiento de su nuevo tema musical.
Además, Carlos se presentará en Buenos Aires en octubre y cantará el primer tema de su nuevo trabajo musical 'Quién mejor que tú'. Este sencillo mantiene el estilo romántico e inconfundible de Baute como referente indiscutido del pop latino iberoamericano, aunque también apuesta fuerte y explora ritmos en auge como el afrobeat. Carlos Baute en Buenos Aires: un concierto en octubre, la nueva canción 'Quién mejor que tú' y su experiencia como jurado en 'Es mi sueño'
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