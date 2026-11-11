Carlos Babington, leyenda del Huracán, fallece a los 77 años

El exjugador, técnico y presidente del Club Atlético Huracán, Carlos Babington, murió el miércoles 20 de septiembre de 2024. Su legado en el fútbol argentino y su trayectoria en la Selección quedan inmortalizados.

Carlos Babington, figura emblemática del Club Atlético Huracán y exseleccionado argentino, falleció el miércoles 20 de septiembre de 2024 a los 77 años. Su muerte marca el fin de una era en la que dejó huella como jugador, entrenador y presidente del Globo.

Trayectoria deportiva y administrativa

Babington debutó en la Primera del Globo en 1969, convirtiéndose en campeón con Huracán en 1973 bajo la dirección de César Luis Menotti. Durante su carrera como jugador, se destacó como mediocampista izquierdo, formando parte del plantel que ganó el Metropolitano 73 junto a nombres como Alfio Basile y Miguel Brindisi.

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Tras retirarse, se desempeñó como entrenador del club, llevando al equipo a la Primera en dos ocasiones. En 2006 asumió la presidencia de Huracán, cargo que mantuvo hasta 2011. Durante su mandato, el club enfrentó un proceso judicial por administración fraudulenta junto a su hijo, quien era secretario general. A pesar de la controversia, Babington continuó defendiendo su integridad y su compromiso con el club.

Reacciones del fútbol argentino

El Club Atlético Huracán expresó su profundo pesar por la partida de Babington, enviando un mensaje de condolencias a su familia y a los seguidores del club. La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su presidente Claudio Tapia, también manifestó su dolor y ofreció su abrazo más cálido a los seres queridos del difunto.

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El periodista de TyC Sports, quien había informado sobre la muerte de Babington en la pantalla del canal, compartió un video en el que recordaba la honestidad y lealtad del exjugador, destacando su carácter de "tipo de fierro" y su dedicación al fútbol argentino.

Legado y futuro del Huracán

La partida de Babington deja un vacío en Huracán y en el fútbol argentino. Su legado como jugador, técnico y presidente sigue inspirando a las nuevas generaciones de futbolistas y dirigentes. El club y la comunidad deportiva continúan recordando su contribución al desarrollo del fútbol en la ciudad de Buenos Aires y en el país.

El recuerdo de Carlos Babington perdurará en la historia del Club Atlético Huracán y en la memoria colectiva del fútbol argentino, como un símbolo de pasión, dedicación y compromiso con el deporte.