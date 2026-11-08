Carlos Alcaraz conquista el Masters 1000 de París ante Ben Shelton

El tenista español Carlos Alcaraz venció a Ben Shelton para ganar su segundo título consecutivo en París. Este logro suma su noveno Masters 1000 y el vigesimoséptimo trofeo de su carrera profesional.

El tenista español Carlos Alcaraz se impuso al estadounidense Ben Shelton con un marcador de 7/6 (5) y 7/5 en la final del Masters 1000 de París. Este triunfo representa su segundo título consecutivo en esta competición y el quinto de la temporada actual. Además, este logro marca su noveno título de la categoría Masters 1000 en su trayectoria profesional.

Detalles de la victoria y récord histórico

Alcaraz superó al segundo preclasificado del certamen para conquistar por primera vez el prestigioso torneo parisino. Este trofeo suma su vigesimonoveno título de carrera en el circuito ATP. El jugador español celebró con emoción después de cerrar el partido en su segundo punto para el campeonato. Lo logró gracias a un espectacular revés paralelo que selló la victoria definitiva ante su rival.

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El joven tenista mostró visiblemente sus emociones tras el triunfo final. Sonrió ampliamente y estuvo al borde de las lágrimas tras conseguir un objetivo que perseguía desde hace mucho tiempo. Esta victoria completa una temporada dominada por la consistencia y la capacidad de superar grandes adversarios en instancias decisivas.

Evolución del partido y táctica utilizada

El enfrentamiento fue intenso desde el inicio debido a la potencia del servicio de Ben Shelton. El estadounidense conectó 12 aces y complicó durante gran parte del encuentro con su potente saque. Shelton volvió a golpear fuerte en el segundo parcial y se adelantó 4-2 en el set decisivo. Sin embargo, el español reaccionó de inmediato para recuperar el quiebre.

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Alcaraz explicó la dificultad de controlar la pelota de su rival. Señaló que siempre está listo para atacar después del saque. Añadió que es muy difícil manejar esa pelota porque no solo viene rápida, sino también con mucha potencia. Esta análisis táctico demuestra la comprensión profunda que tiene el campeón sobre las fortalezas de su oponente.

La reacción del tenista español fue inmediata tras el avance de Shelton. Recuperó el quiebre y desde ese momento tomó el control emocional y tenístico del partido. Esta capacidad de respuesta había sido clave durante todo el torneo. El viernes estuvo al borde de la eliminación cuando salvó dos puntos de partido en una etapa anterior.

Declaraciones del campeón y contexto emocional

El ganador destacó la importancia mental de esta semana competitiva. Afirmó que dio un paso adelante mentalmente y trató de mantenerse positivo. Comentó que intentó ser fuerte en cada partido disponible. Se mostró feliz de haber logrado controlar sus emociones durante toda la competencia.

Alcaraz expresó que es algo que ha buscado durante mucho tiempo. Recordó que una de las derrotas más duras de su carrera ocurrió en este mismo escenario. La experiencia pasada motivó su determinación actual. Ahora mira hacia adelante con confianza renovada.

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Reconocimiento al rival y futuro

Tras la victoria, Alcaraz felicitar a Ben Shelton por su actuación en la final. Reconoció el nivel de juego mostrado por el estadounidense. El registro personal de Alcaraz frente a Shelton mejoró a cuatro victorias en cinco enfrentamientos directos. El español se siente orgulloso de sí mismo y de su equipo técnico.

Afirmó que su equipo lo impulsó hacia adelante con gran eficacia. Considera que este título significa muchísimo para su desarrollo. La victoria en París consolida su posición entre los mejores del mundo. El tenista español continúa sumando títulos importantes en su carrera.